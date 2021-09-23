台裔半導體女王蘇姿丰 成拜登科技顧問

美商超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。（取材自AMD網站）

白宮 22日公布科技顧問委員會成員，其中包括來自台灣台南的美國 處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長、電機工程師蘇姿丰（Lisa Su），她接手超微帶領公司轉虧為盈，被媒體形容為「矽谷半導體女王」，中國大陸科技圈稱其為「蘇媽」。

根據白宮介紹，蘇姿丰是半導體和高效能處理器專家，開創使用銅代替鋁連接半導體晶片，提高兩成效能。

蘇姿丰三歲移民美國，24歲取得麻省理工學院電機博士，曾任職於德州儀器（Texas Instruments）、IBM、飛思卡爾半導體公司（Freescale Semiconductor），2011年加入AMD，透過發表全新架構的系統處理器，領導該公司轉歸為盈，股價翻漲八倍，處理器產品超越英特爾等主要競爭對手。

蘇姿丰獲獎經歷相當豐富，她是首位獲得國際電機電子工程師學會（IEEE）授與的英特爾創辦人諾伊斯（Robert Noyce）獎章的女性，也是該獎章繼台積電創辦人張忠謀後，第二位華裔得主；此外，她被財星雜誌（Fortune）評為2020年度最佳商業人物第二名，巴倫周刊（Barron’s）2019年全球最佳CEO之一，並在2018年當選美國國家工程院院士。

蘇姿丰率領超微與供應商合作，搶占先進處理器市場，今年3月發表研發代號為「Milan」的新款Zen 3架構伺服器的處理器EPYC 3，採用台積電7奈米製程，現已名列台積電前五大客戶。

華爾街日報去年8月報導，疫情造成個人電腦和遊戲裝置需求大漲，超微半導體占個人電腦市占率近兩成，還可望擴張；蘇姿丰率領的超微市值從約25億美元飆升至1000億美元。

蘇姿丰今年接受彭博專訪表示，晶片荒不是災難是周期循環，重點是處理產品組合跟市場的力道，運算能力是未來趨勢，不管今年、2022、2023 年都會越來越重要，整合也是未來半導體產業的趨勢。

對於拜登 政府決定投資500億美元補助半導體產業，避免過度依賴台灣，蘇姿丰表示，這是好現象，美國一直都是半導體產業龍頭，美國之外的國家也開始發展，有助於半導體產業進步。

白宮表示，美國總統拜登宣布30位科技領袖加入總統科技顧問委員會（PCAST），專家涉獵領域包括物理、農業、生化、電機、奈米等領域；白宮新聞稿也提到，拜登組建的PCAST中，女性占一半、有色人種與移民超過三分之一，均是史上首見。