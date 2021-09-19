獲聯合報文學大獎 郭強生：寫作是解決人生問題

第八屆聯合報文學大獎18日舉行贈獎典禮，小說家郭強生以「尋琴者」獲獎，也是首位以中篇小說奪得此獎的作家。（記者林俊良／攝影）

第八屆聯合報文學大獎昨舉行贈獎典禮，今年由小說 家郭強生以「尋琴者」獲獎。尋琴者在去年疫情 期間出版，仍震動文壇，橫掃諸多大獎。郭強生說，尋琴者雖以音樂為主題，實則擴大至所有跟創作有關的生命如何從希望到失望，再重新地見山又是山，「寫出來其實是給自己一個紀念。」而寫作之於他，就是在解決人生問題、面對人生。

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金台幣101萬元（約3.6萬美元），是台灣 常態型文學獎中獎金最高者。今年邀來王德威、向陽、張貴興、張瑞芬、詹宏志、劉亮雅、鍾文音等七位學者作家擔任評審。

聯合報執董項國寧表示，今年是聯合報70周年，聯合報一路走來有過十幾位總編輯，副刊卻只歷經了六位主編，人說「鐵打的營盤，流水的兵」，聯副就是聯合報「鐵打的營盤」，是聯合報重視的園地。

他也提及，聯合報從創刊時的物資缺乏到慢慢壯大，開始有餘力與社會結合、提供資源，然隨時代環境變遷，不見得有餘力繼續支持一些事，不過1976年創立的聯合報小說獎，乃至後來的聯合報文學獎、聯合報文學大獎，至今沒有一年停止過。

郭強生表示，生平第一篇正式發表的小說是在聯副刊登，當時高一投稿被採用，直到高二才登出來，「感謝聯合副刊為我這場文學馬拉松，打下非常好的耐力訓練跟耐心培養基礎。」

他也分享2000年剛回台發生的小故事，當時遇見一名證件承辦人員對他說，看他寫作多年，以為是老頭子。現在回想，三、四十歲的他，因早熟，字裡行間表現老成、拘謹，直到44歲那年重返純文學創作，「就像是一次重新長大成人的機會。」

郭強生認為，讀書、寫作之於他，是在解決人生問題，面對人生。沒有了過去自以為的老成框架，讓他回到了最純真、純粹的狀態，就像個孩子一樣重新出發、成長，所以他的寫作是倒過來，一開始很老，現在愈寫愈年輕。

然而，長大的路上，仍需要被呵護。「尋琴者」去年3月出版時遭逢疫情爆發，讓郭強生格外感謝出版社、作家朋友、編輯等「知音們」撰文、留言推薦書，讓尋琴者沒因疫情被遺忘。

如今拿掉框架、換個眼光的郭強生，期許自己再繼續長大，「希望能從遠方，帶回這樣經歷的文學風景跟大家分享。」