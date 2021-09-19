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張瑞芬教授：郭強生是文學界大谷翔平

記者葉冠妤／台北19日電
第八屆聯合報文學大獎18日舉行頒獎典禮，小說家郭強生（左）以「尋琴者」獲獎，是首位以中篇小說奪得此獎的作家，聯合報執行董事項國寧（右）頒贈獎座及獎金新台幣101萬元。（記者林俊良／攝影）
第八屆聯合報文學大獎18日舉行頒獎典禮，小說家郭強生（左）以「尋琴者」獲獎，是首位以中篇小說奪得此獎的作家，聯合報執行董事項國寧（右）頒贈獎座及獎金新台幣101萬元。（記者林俊良／攝影）

郭強生以「尋琴者」獲聯合報文學大獎，網路家庭集團董事長詹宏志說，郭強生以琴喻情，寫的音樂知識，其實對照的是人生；向陽說，尋琴者的表現方式如詩，張瑞芬則說，郭強生是當今文學界的大谷翔平

聯合報文學大獎昨舉行贈獎典禮，典禮後詩人向陽、小說家張貴興、郭強生、逢甲大學中文系教授張瑞芬、詹宏志進行高峰對談，談郭強生的創作。

詹宏志說，郭強生暗指柔軟的人生有各種追求，卻必須與僵硬的社會體制形成關係，小說中的每個人物都有各自的困難。書中對音樂的描述如同百科全書知識，其實寫的是人生的對照。

張瑞芬則將郭強生喻為當今文學界的大谷翔平，散文、小說都厲害的「二刀流」。她說，諾貝爾文學獎得主石黑一雄的獲獎讚詞是「在這些充滿情感力度的小說中，他揭露了隱藏在我們自以為是的安身立命之道背後，那個無底深淵。」而郭強生的文學亦如是。

張貴興表示，尋琴者主角職業是華語小說從未出現過的調音師，讓人耳目一新，而五萬八千字的小說精緻而簡約，細膩敏銳、層次豐富。　

向陽表示，作家往往會將自己放到角色裡，感覺郭強生也在書裡頭。尋琴者的主調是壓抑、寂寞與荒涼，是知音難遇的故事，表現方式如詩。郭強生則回應，確實嘗試用詩的感覺去經營一部小說，很高興獲肯定。

郭強生說，停筆的十幾年間，他處於邊緣，不混任何「圈圈」，有時晚上晃進酒館，觀察形形色色的人，筆下人物寫的都是曾與他擦肩而過、留下印象的人。

他強調，重回純文學創作直到今天，就是為了面對人生而寫作，他的寫作不回應已知，而是要朝向未知、困頓的、無解的世界而去，一邊寫，一邊跟自己對話。

小說 大谷翔平 諾貝爾

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