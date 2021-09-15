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童年坎坷… 龍劭華兒時被棄養 遭養父「關雞籠」虐待

記者陳慧貞、陳建嘉／台北15日電
龍劭華在「角頭-浪流連」裡的演出令人回味。（圖：巧克麗娛樂提供）
龍劭華在「角頭-浪流連」裡的演出令人回味。（圖：巧克麗娛樂提供）

金鐘視帝龍劭華噩耗傳來，令演藝圈震驚，留給粉絲無限遺憾。龍劭華演技精湛，什麼角色都能演，他的人生也如戲，兒時被父母棄養，遭養父虐待，50歲透過節目才找到生母，一生傳奇比8點檔還坎坷。

龍劭華曾出版過「戲臺上的浪子」半自傳書，闡述童年受虐、星路歷程，提到剛踏入演藝圈時，常有一頓沒一頓，曾半年內身上沒超過台幣500元(約18美元)，靠生力麵度日，一度還欠債跑路，鬱卒到拿香到養父墓前罵：「為什麼你死了，你兒子跟你一樣在跑路。」怪養父沒保佑。

龍劭華人生共七度入圍金鐘獎、一度獲金馬獎提名，兩度拿下金鐘獎迷你劇、戲劇節目男主角，但他因童年受虐，曾被養父關在雞籠裡，導致成年後仍有幽閉恐懼症、懼高症，跳海、跳樓、火燒戲成了他演戲罩門。

大砲性格 曾轟金鐘評審「吃大便」

早年坎坷人生、歲月淬鍊，造就龍劭華直來直往的性格，過去他五度與獎項擦身而過時，曾兩度砲轟金鐘評審「吃大便」，結果被冠上「大砲」封號，外界總以為他愛轟人，但他後來受訪表示謹記資深導播龐宜安對他說的話「理直和氣、得理饒人」，「這八個字，看起來容易，對以前的我，真的是一種修煉、修養。」也說：「以前不懂事也好、沒長大也好，做過的事，敢做敢當，我不後悔，但現在歲數到了，有些話擺在心裡就好，不一定要說出口，多考慮個五秒，就會覺得說那些話沒意義了。」

近年他演出眾多票房破億電影，包括「紅衣小女孩2」、「花甲大人轉男孩」、「刻在你心底的名字」、「孤味」以及「角頭－浪流連」，是很活躍並量產藝人，因個性豪邁，也是各劇組的開心果。

在「孤味」與龍劭華飾演夫妻的陳淑芳，一接到電話立刻淚崩說「不敢相信」，並說「從去年至今已送走四個朋友，包括吳朋奉、黃鴻升、高振鵬及今天的龍劭華，這些好朋友有演過我老公、我兒子、我孫子，我怎麼能不心痛」。

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