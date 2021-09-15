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助理找不到人…金鐘視帝龍劭華 倒臥旅館68歲猝逝

記者楊起鳳、張議晨、林保光／綜合報導
龍劭華驟逝，消息震驚演藝圈。（本報資料照片）
龍劭華驟逝，消息震驚演藝圈。（本報資料照片）

曾獲金鐘視帝的龍劭華14日於高雄拍台視戲劇「美麗人生」，晚間傳出失聯，被人發現昏倒於85大樓的日租套房，經送阮綜合醫院搶救，仍不幸於晚間8時9分宣告不治，享壽68歲。

龍劭華女兒陳璇昨晚搭高鐵南下，接到電話難過大哭，悲痛表示：「我需要冷靜一下，現在無法多說什麼。」令人不捨。她表示，媽媽也正南下中，稍晚會會合。

製作單位表示，龍劭華14日沒戲在飯店休息，因為助理在台北連絡不上龍哥，請生活製片組妺妹幫忙叫他，按門鈴沒人回應，於是拿了備用鑰匙進門，發現龍劭華已倒臥沙發上，立即呼叫救護車，到院前已死亡，但仍全力搶救。

警方初步察看門鎖未遭破壞、屋內並無打鬥痕跡、亦無明顯外傷，身體因素奪命可能性大。晚間8點9分，龍劭華經醫師宣告死亡，助理馬上聯絡經紀公司及家屬。

龍劭華平日身體不錯，但有糖尿病，醫生曾說他生活不正常，「額度已經用完了」，他因糖尿病暴瘦8公斤。但他經過調養控制得差不多，今年7月，他在臉書Po出施打AZ疫苗，不知和猝死是否有關連。他老婆與家人昨晚已經南下處理。

他原定周五和苗可麗、JR紀言愷出席公益線上記者會，消息傳出讓所有人不敢相信。消息曝光後，不少網友湧入龍劭華臉書哀悼，其貼文停留在昨日晚間9時所分享的影片，網友難過寫下，「龍哥你的一首孤單，還有你演過戲，我都記得，謝謝你的付出，一路好走，龍哥」、「RIP」。

糖尿病 臉書 華女

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