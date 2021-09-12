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阿扁訪昔日副手 呂秀蓮叨唸：第37集才想到我

記者王慧瑛、林巧璉／高雄12日電
前總統陳水扁廣播節目12日訪昔日副手呂秀蓮，回顧319槍擊案等。(翻攝自微微笑廣播直播畫面)
前總統陳水扁廣播節目12日訪昔日副手呂秀蓮，回顧319槍擊案等。(翻攝自微微笑廣播直播畫面)

前總統陳水扁廣播節目今天訪昔日副手呂秀蓮，阿扁稱讚呂秀蓮是最佳拍檔，也說呂秀蓮有情有義，在他落難入監期間，呂秀蓮每月都去探視，對阿扁的感激之情，呂秀蓮不改直來直往風格，直接在節目中抱怨叨念「怎麼播到第37集才想到我」，相當犀利。

陳水扁、呂秀蓮在節目中回顧319槍擊案事件等，呂秀蓮說，她能用生命保證，319槍擊案絕對不可能是阿扁自導自演，「那天我們兩人都在一起」。

呂秀蓮說，美國慢了台灣20年才有女性副元首，這點台灣相當不容易，過去副總統角色被認為像免洗筷，一屆用完就丟，阿扁前總統邀她搭檔兩回，兩人當時論述是「房子蓋一半、師傅不能換」。呂秀蓮也說，當副總統江湖一點訣就是效忠總統，比起其他男性政治人物擅於拉幫結派，這方面阿扁總統對她很放心。

陳水扁今天稱呼呂秀蓮是「台灣第一才女」，還說「當年選呂秀蓮當副手是正確的」，前總統訪前副總統是史上頭一遭。兩人互相稱頌對方角色，卻不時在節目搶話，回顧319槍擊案、11次柔性外交出訪等，有許多對談火花。

呂秀蓮說，對自己有信心的總統才會願意放手授權讓副總統發揮，很多副總統角色走向泡沫化，是因為總統對副總統有些設防。陳水扁說，當年找呂秀蓮搭檔雖然內部有雜音，妻子吳淑珍告訴她「你應該找比你更厲害的人來當副手」，這也是他找呂秀蓮搭檔重要原因，「用人不疑、疑人不用」。

呂秀蓮 陳水扁 台灣

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