畫家梁丹丰辭世 學生憶：一支筆、一本速寫簿征服世界

水彩畫家梁丹丰在銘傳大學任教52年，9月6日晚上辭世。（圖：銘傳大學提供）

「藝壇翹楚、女中豪傑，馳名海內外知名畫家，於銘傳大學任教52年的教授梁丹丰，9月6日晚上優雅地遠行了」。銘傳大學表示，師生相當不捨，感謝她留給大家豐盛多彩的畫作，行往更美麗寬闊的天地作畫。

銘傳大學回顧，創辦人包德明1969年力攬梁丹丰加入銘傳商設科教職行列。學生在大師指導下，發揮藝術長才，桃李滿天下。梁丹丰屆齡退休 後，退而不休，繼續在商設系和進修推廣處開課，延續始終不渝的教學熱情。歷經52年在銘傳教學生涯，教學外，更投注豐沛情感，為銘傳留下發展的足跡。

藝術家林珮淳、頑石文創總監程湘如、陶藝家連寶猜、螺陽文教基金會董事長何美慧、特一設計公司總經理吳佩湜、楊英風美術館 長王維妮、插畫家王家珠都對梁丹丰表達思念。

林珮淳說，當年梁老師一句溫柔篤定的「妳畫得很好，將來可走純藝術。」建立她的自信心，後來果真走上藝術教育 和創作之路。

何美慧分享，70多年來，梁老師以一支筆，一本速寫簿，一襲旗袍，從曠野到峻嶺征服世界各角落。她轉述，梁丹丰曾說「帶這一個心去旅行，比流利的英語更重要。」這話鼓舞她30歲時以一口破英文，自助旅行歐洲10多國，對人生有極大啟發。

程湘如則說，鉛筆在梁丹丰手上神化，文字在她心中轉世，「有緣成為她的學生，我們何其幸運」。

銘傳大學校長沈佩蒂不捨表示，梁丹丰在銘傳，能立於斯、樂於斯，開枝散葉，卓然有成，銘傳與有榮焉。她為學校留下的「情繫銘傳」，是學校最珍貴的寶藏，畫筆下校園一草一木，是銘傳師生共同美好的回憶。