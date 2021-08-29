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李安現聲祝福 陳樹菊感動：他曾匿名幫忙

記者尤聰光、施鴻基／台東29日電
台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤（左）因病休養退休不賣菜後，依舊愛心持續，28日將投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」，縣長饒慶鈴（右）代表受贈。（記者尤聰光／攝影）
台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤（左）因病休養退休不賣菜後，依舊愛心持續，28日將投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」，縣長饒慶鈴（右）代表受贈。（記者尤聰光／攝影）

台灣之光」陳樹菊昨捐出壽險保單給台東縣政府，縣府安排國際知名導演李安錄製了一段話跨海祝福，當作送給樹菊嬤的驚喜彩蛋。李安感謝陳樹菊在紛亂的世界中，為世人帶來正面能量及鼓勵；陳樹菊感動說「他是我的大恩人」，更透露她先前的捐款中，有部分是李安匿名捐的。

李安昨透過自錄影像說，「陳樹菊阿姨您好，我是李安，我們從來沒有見過面，但我常常在報紙上看到您的義行善舉，謝謝您為我們帶來正面的能量，給我們很好的鼓勵，尤其是在這紛亂的世界裡，謝謝您」。

陳樹菊感動說，李安是她的大恩人，2012年起，李安透過台東前縣長黃健庭的秘書，拿了三、四次資金，幫助她在市場賣菜及捐款，還幫助她飛到美國領獎，但縣府在李安要求下一直沒透露捐助人身分。

「我做夢也想不到，這個人我從來沒見過，後來才知道是李安大導演」她紅著眼眶說，這些年來從沒機會向李安說聲謝謝，「今天我要跟他說謝謝，讓我一個賣菜的人，有機會出頭天」。

2010年，陳樹菊被富比士雜誌選為「2010亞洲慈善英雄」，同年4月又榮獲時代雜誌列入「全球年度百大影響力人物」的「英雄」類別，當時引介人就是李安。李安的撰文寫道，「陳女士最令人津津樂道的，不在於她的卓越非凡，而是她的樸實與樂善好施。在慷慨助人的過程中，她所樹立的典範最為寶貴。」

台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤將她投保20多年的儲蓄險保單1500萬元...
台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤將她投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」用，縣府也安排神秘嘉賓國際大導演李安獻上祝福。（記者尤聰光／攝影）

導演 台灣 壽險

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