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財產申報 林佳龍夫婦身價破3億 林俊憲離婚曝光

記者丘采薇／台北25日電
交通部前部長林佳龍夫妻財產破3億。 (本報資料照片)
交通部前部長林佳龍夫妻財產破3億。 (本報資料照片)

監察院24日公布最新一期廉政專刊，交通部前部長林佳龍夫妻存款1億5202萬餘元(台幣，下同，約544萬美元)、有價證券總價額1億3220萬餘元，身價破3億元；另陸委會主委邱太三存款5828萬餘元；涉及ＳＯＧＯ收賄案遭起訴的立委蘇震清則是負債又變多，債務從上次申報的2億餘元變成3億餘元。

財產申報也發現，民進黨立委林俊憲於更正申報資料中註明，他與原配偶李佳恩已於去年定期申報前離婚，因此刪除配偶資料及其相關財產，包括刪除兩筆土地、建物一筆、汽車一筆、存款共13筆、股票共一筆、基金受益憑證共一筆及保險共16筆。

根據資料，林佳龍與妻子廖婉如有現金50萬元，存款1億5202萬餘元，較上次申報增加了199萬元；有價證券總價額1億3220萬餘元，較上次申報少了227萬元。另外，廖婉如信託群創股票，股數55萬9294股；累積已繳保險費折合總金額則有3113萬餘元。

不過，林佳龍夫婦財產在今年4月時，申報資料就已經破3億元，當時林的幕僚指出，林佳龍夫妻合併申報財產，均如實申報，存款增加多為廖的娘家事業體每年度所分配的收入，因夫妻倆並無操作投資或購入其他財產的習慣，娘家事業分配之收入均反映在存款數字上。

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