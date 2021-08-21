清大故校長劉炯朗逾800集廣播 上網免費聽
清華大學前校長、中研院院士劉炯朗去年底驟逝，與劉炯朗有30年私交的台達集團創辦人暨基金會董事長鄭崇華，深知劉生前以廣播節目推動科普教育不遺餘力，特別委請電台製作「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站，將劉炯朗15年來、超過800集的節目上網，內容橫跨文學藝術、自然科普等，民眾可透過Podcast平台免費隨選即聽。
台達電子文教基金會指出，劉炯朗不僅是享譽國際的資訊科學界學者，更是華人世界知名教育家，早年從成大一路到麻省理工學院深造、再應聘至伊利諾大學任教，返台後擔任清大校長並當選中研院院士。
2005年，劉炯朗更接下IC之音竹科廣播的電台主持工作，將博覽群書與豐富的人生閱歷，匯聚為「我愛談天你愛笑」、「落花水面皆文章」廣播節目。
鄭崇華表示，猶記60多年前就讀成大電機系時期，曾在系上公布欄看到劉炯朗榮獲美國麻省理工學院全額獎學金的消息，爾後到1998年才與這位傳說中的學長相識。
鄭崇華說，往後他與劉炯朗有不少互動，對其深厚的人文素養印象深刻，劉炯朗從清大退休後，持續肩負教育使命，不但主持電台節目，還出版數十本科普、人文、社會科學著作，令他深感佩服。
劉炯朗親友與電台工作夥伴昨憶及劉校長，無不折服於他的博學與爽朗。
劉炯朗夫人、中研院院士張韻詩表示，若劉炯朗仍在世，想必會囑咐她要感謝大家選擇了一個最有意義的方式紀念他。她回憶，劉炯朗認真準備廣播內容，他們兩位老人的家，就好比學校學童的家，每周都要用功準備考試，甚至不能出門吃飯。
當初邀請劉炯朗到IC之音竹科廣播開設節目的開台台長姜雪影則說，劉炯朗才華洋溢、機智風趣且一針見血，是科技與人文結合的典範，她曾擔心劉校長奔波台港澳太疲累，劉炯朗卻說，每當在飛機上為節目整理閱讀心得，都極為享受。
劉炯朗曾於2006年發起「愛心交換、誰來晚餐」活動，引發熱烈回響，吸引91人投件，當時獲選人之一的鄧淑慧昨也出席記者會，並獻給張韻詩一個她當年發願傳遞愛心的貓頭鷹撲滿，讓愛延續。
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