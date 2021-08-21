我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

清大故校長劉炯朗逾800集廣播 上網免費聽

記者葉冠妤／台北21日電
台達電子文化基金會副董事長郭珊珊（左起）、劉炯朗遺孀張韻詩教授、台達創辦人暨基金會董事長鄭崇華、謝逸英伉儷20日共同出席「劉校長開講 愛上層樓」音頻網站記者會。(圖：台達電子文化基金會提供)
台達電子文化基金會副董事長郭珊珊（左起）、劉炯朗遺孀張韻詩教授、台達創辦人暨基金會董事長鄭崇華、謝逸英伉儷20日共同出席「劉校長開講 愛上層樓」音頻網站記者會。(圖：台達電子文化基金會提供)

清華大學前校長、中研院院士劉炯朗去年底驟逝，與劉炯朗有30年私交的台達集團創辦人暨基金會董事長鄭崇華，深知劉生前以廣播節目推動科普教育不遺餘力，特別委請電台製作「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站，將劉炯朗15年來、超過800集的節目上網，內容橫跨文學藝術、自然科普等，民眾可透過Podcast平台免費隨選即聽。

台達電子文教基金會指出，劉炯朗不僅是享譽國際的資訊科學界學者，更是華人世界知名教育家，早年從成大一路到麻省理工學院深造、再應聘至伊利諾大學任教，返台後擔任清大校長並當選中研院院士。

2005年，劉炯朗更接下IC之音竹科廣播的電台主持工作，將博覽群書與豐富的人生閱歷，匯聚為「我愛談天你愛笑」、「落花水面皆文章」廣播節目。

鄭崇華表示，猶記60多年前就讀成大電機系時期，曾在系上公布欄看到劉炯朗榮獲美國麻省理工學院全額獎學金的消息，爾後到1998年才與這位傳說中的學長相識。

鄭崇華說，往後他與劉炯朗有不少互動，對其深厚的人文素養印象深刻，劉炯朗從清大退休後，持續肩負教育使命，不但主持電台節目，還出版數十本科普、人文、社會科學著作，令他深感佩服。

劉炯朗親友與電台工作夥伴昨憶及劉校長，無不折服於他的博學與爽朗。

劉炯朗夫人、中研院院士張韻詩表示，若劉炯朗仍在世，想必會囑咐她要感謝大家選擇了一個最有意義的方式紀念他。她回憶，劉炯朗認真準備廣播內容，他們兩位老人的家，就好比學校學童的家，每周都要用功準備考試，甚至不能出門吃飯。

當初邀請劉炯朗到IC之音竹科廣播開設節目的開台台長姜雪影則說，劉炯朗才華洋溢、機智風趣且一針見血，是科技與人文結合的典範，她曾擔心劉校長奔波台港澳太疲累，劉炯朗卻說，每當在飛機上為節目整理閱讀心得，都極為享受。

劉炯朗曾於2006年發起「愛心交換、誰來晚餐」活動，引發熱烈回響，吸引91人投件，當時獲選人之一的鄧淑慧昨也出席記者會，並獻給張韻詩一個她當年發願傳遞愛心的貓頭鷹撲滿，讓愛延續。

教育 工作 美國

上一則

黨魁戰交火 朱立倫：總教練不兼投手 江啟臣：2024親征？

下一則

勞基法禁女性深夜工作 大法官：違憲 即起失效

延伸閱讀

紐森抵南加 參加反罷免造勢

紐森抵南加 參加反罷免造勢
東奧影片禁在社媒分享 金牌選手也一樣 張貼奪冠英姿被停權

東奧影片禁在社媒分享 金牌選手也一樣 張貼奪冠英姿被停權
創辦電台服務華人30年 資深媒體人巴山去世

創辦電台服務華人30年 資深媒體人巴山去世

資深媒體人巴山去世 創辦電台服務華人30年

資深媒體人巴山去世 創辦電台服務華人30年

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬