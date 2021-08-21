清大故校長劉炯朗逾800集廣播 上網免費聽

台達電子文化基金會副董事長郭珊珊（左起）、劉炯朗遺孀張韻詩教授、台達創辦人暨基金會董事長鄭崇華、謝逸英伉儷20日共同出席「劉校長開講 愛上層樓」音頻網站記者會。(圖：台達電子文化基金會提供)

清華大學前校長、中研院院士劉炯朗去年底驟逝，與劉炯朗有30年私交的台達集團創辦人暨基金會董事長鄭崇華，深知劉生前以廣播節目推動科普教育 不遺餘力，特別委請電台製作「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站，將劉炯朗15年來、超過800集的節目上網，內容橫跨文學藝術、自然科普等，民眾可透過Podcast平台免費隨選即聽。

台達電子文教基金會指出，劉炯朗不僅是享譽國際的資訊科學界學者，更是華人世界知名教育家，早年從成大一路到麻省理工學院深造、再應聘至伊利諾大學任教，返台後擔任清大校長並當選中研院院士。

2005年，劉炯朗更接下IC之音竹科廣播的電台主持工作 ，將博覽群書與豐富的人生閱歷，匯聚為「我愛談天你愛笑」、「落花水面皆文章」廣播節目。

鄭崇華表示，猶記60多年前就讀成大電機系時期，曾在系上公布欄看到劉炯朗榮獲美國 麻省理工學院全額獎學金的消息，爾後到1998年才與這位傳說中的學長相識。

鄭崇華說，往後他與劉炯朗有不少互動，對其深厚的人文素養印象深刻，劉炯朗從清大退休後，持續肩負教育使命，不但主持電台節目，還出版數十本科普、人文、社會科學著作，令他深感佩服。

劉炯朗親友與電台工作夥伴昨憶及劉校長，無不折服於他的博學與爽朗。

劉炯朗夫人、中研院院士張韻詩表示，若劉炯朗仍在世，想必會囑咐她要感謝大家選擇了一個最有意義的方式紀念他。她回憶，劉炯朗認真準備廣播內容，他們兩位老人的家，就好比學校學童的家，每周都要用功準備考試，甚至不能出門吃飯。

當初邀請劉炯朗到IC之音竹科廣播開設節目的開台台長姜雪影則說，劉炯朗才華洋溢、機智風趣且一針見血，是科技與人文結合的典範，她曾擔心劉校長奔波台港澳太疲累，劉炯朗卻說，每當在飛機上為節目整理閱讀心得，都極為享受。

劉炯朗曾於2006年發起「愛心交換、誰來晚餐」活動，引發熱烈回響，吸引91人投件，當時獲選人之一的鄧淑慧昨也出席記者會，並獻給張韻詩一個她當年發願傳遞愛心的貓頭鷹撲滿，讓愛延續。