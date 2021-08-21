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創作無數經典…台灣電影教父 李行91歲病逝

記者陳建嘉／台北21日電
李行因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。（圖：兩岸電影交流委員會提供）
李行因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。（圖：兩岸電影交流委員會提供）

被譽為「台灣電影教父」的導演李行，19日晚間9時55分，因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲，他的一生對華語電影貢獻卓越，除了創作無數經典，也在1990年接下金馬執委會首任主席，積極推廣華語電影文化，他的離世消息一出，各界惋惜不已。

李行是影壇的大前輩，包括李安、侯孝賢以及朱延平等導演都受他影響極深，他的電影捧紅不少大明星，包括甄珍、鍾鎮濤、林鳳嬌以及李烈等人，也讓秦漢、張艾嘉拿下金馬獎，即便他後來年事已高，每次華語電影一有公開盛事，絕對事必躬親，幾乎全程參與。

李行將恩師唐紹華說的「要把電影當成是一場馬拉松」，奉為圭臬，即便卸下導演身分，仍一手創辦兩岸電影展，致力於中港台影人交流，2018年適逢影展第10屆，包括黃曉明、王力宏等大明星，都為了力挺該影展而出席現身。去年眾多影人為李行舉辦90歲壽宴時，他更堅定表示自己終身都是台灣電影的志工，「活著的每一天，都會為電影打拚奮鬥」。

論及李行導演最遺憾的兩件事，第一件就是大陸電影近年不參加金馬獎，他一直期許兩岸電影能重新恢復交流，另一件便是仍想拍電影，原來他拍完「秋決」之後，一直想把作家謝家孝的「跪在火燙的石板上」改拍成電影，並請歐威飾演男主角，不料歐威英年早逝，感嘆今生今世可能都做不到了，當時曾無奈表示：「以後在我的墓碑上，可以寫『跪在火燙的石板上籌備中』」。

至於李行的後事，兩岸電影交流委員會已與李行的家屬協調，將於今明兩天上午及下午時段在禪心閣會館，配合家屬開放親友致哀，其餘後事再另行公布，委員會也強調防疫關鍵時期，請前來靈堂的親友配合全程配戴口罩。

李行導演曾獲第32屆金馬獎終身成就獎。（圖：金馬執委會提供）
李行導演曾獲第32屆金馬獎終身成就獎。（圖：金馬執委會提供）

電影 李行 導演

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