見不到恩師李行最後一面 甄珍痛哭失聲

前年甄珍(右)出新書時，恩師李行曾現身為她站台。（本報資料照片）

導演李行 對於台灣影壇貢獻卓越，三度拿下金馬獎最佳導演，而他的離世消息一出，讓中港台影人無比惋惜，包括李安、朱延平、甄珍以及李烈等人，皆發言表達他們的不捨。

李安難過表示，李行在華人電影 界積極提攜後進，「是我們電影人的楷模，永遠懷念他」。

朱延平則在臉書發哀悼文，稱讚李行做事嚴謹，「我們就是很麻吉，我最麻吉的老麻吉...去天上做菩薩了」。

甄珍是李行的御用女主角，在香港驚聞恩師去世，立刻痛哭失聲，「心裡真的好痛，因為新冠肺炎疫情，連他的最後一面都見不到」，只願他一路好走。

曾與李行合作的張艾嘉、楊貴媚，僅簡短表示極為難過，心情目前未平復。

港星鍾鎮濤則在微博上哀悼，「李行導演於我，是恩師、伯樂，更是帶我進電影圈的人」，說自己原本是溫拿五虎的流行歌手，卻有幸能與李行導演合作，「要知道在當年，多少演員以能拍上您的戲為榮，而我就真的成為了幸運的那個人。」

李烈則說近幾年自己轉戰幕後，受李行導演許多照顧，「李導演看我成績還不錯，很開心，但一開心就會盯我盯得更緊，他要我為台灣電影多做一些事情。」

李行早期以台語片「王哥柳哥遊台灣」開創票房佳績，1960年代轉進國語影壇，「養鴨人家」樹立「健康寫實」的路線，「婉君表妹」奠下瓊瑤影視輝煌年代的基礎。而他不僅三度拿下最佳導演，更以「小城故事」、「汪洋中的一條船」以及「早安台北」等片，七度獲得金馬獎最佳影片，紀錄迄今無人突破。

金馬執委會也在臉書公開向這位大前輩致意，至於之後金馬獎是否會舉辦李行導演的專題紀念活動，執委會公關則表示：「後續規畫會再跟大家說」。