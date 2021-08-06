追思余英時 友稱他「中國人文第一人」無人能比

余英時的友人稱他為「中國人文第一人」，如今逝世後，當今世上再無人能與他比擬，將為他舉辦追思活動。(本報資料照片)

有「21世紀中國 史學泰斗」之稱的中研院院士余英時 ，本月1日在新澤西普林斯頓住處於睡夢中逝世，享耆壽91歲；與他熟識的友人稱他為「中國人文第一人」，重新定位和評估中國的傳統，如今逝世後，當今世上再無人能與他比擬；即便余英時的後事處理低調，友人仍擬為他舉辦追思活動，紀念他的貢獻。

蘇曉康表示，兩周前余英時的夫人陳淑平因為其他事情打電話給他，電話中兩人沒聊到余英時的情形，不想卻在近日才得知消息。

蘇曉康表示，余英時生前曾經交代希望後事能低調處理，在得知消息後，曾想打電話給陳淑平，但至今仍無法取得聯繫；友人王丹則說，據了解余英時與其父母葬在一起，下葬時僅有妻子、兩名女兒等至親在現場，連余英時在普林斯頓的老朋友，也不知道消息。

與余英時熟識的蘇曉康回憶，余英時為人親和，不遺餘力幫助任何人；「只要你能接觸到他、向他提出請求，他就會幫忙」；自己家庭受到余英時許多恩惠，多年前他在普林斯頓訪學時，一次不小心出車禍，余英時不僅幫助他們，直到如今仍會關心他的心理、寫作是否恢復，以及妻子和兒子的狀況等。

以「人生導師」稱呼余英時的王丹，在人生的兩次轉捩點，也都受到他協助；他當時剛到美國 ，不確定要投入民運活動還是繼續讀書，最後是因余英時的說服與推薦，進入哈佛取得博士學位，之後到台灣教書，也都是余英時的安排，對他的恩情很重。

對於余英時生前對世人、美國和中港台最無價的貢獻，蘇曉康說，他為全世界重新定位和評估中國的傳統，可稱為是「中國人文第一人」；他解釋，中國傳統自晚清以來受到很大衝擊，而余英時以現代學術方法詮釋中國傳統思想，撰寫無數文章，為中國傳統寫下新的解釋。王丹也說，余英時過世後，如今再也無人能與他比擬，「世上再無余先生。」

回顧余英時一生，蘇曉康和王丹形容他「擇善固執」，支持自由民主價值、反對中國共產黨，並提倡人與人之間的和諧與親和，而世人最好紀念他的方式，就是履行他所提倡的價值，延續他的精神並學習。

1930年出生於中國天津的余英時，先師從國學大師錢穆，後赴美國哈佛大學取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為21世紀中國史學之泰斗。