憶余英時的信手拈來~從紅樓夢嘆他廣博 從口試憶他溫暖

一代史學大師、台灣中研院院士余英時8月1日在美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。圖為余英時生前在美國居處前留影。（允晨文化提供／中央社）

思想史學者余英時 在美國 逝世，受他十餘年「知識震撼」的中研院院士朱敬一今天表示，為人溫和、思考銳利的「余老」，「任何題材都可以信手拈來，在每個領域都是一代宗師」。

朱敬一稱呼余英時為「余老」，兩人年齡相差兩輪，回憶這些年訪問美國時，總會拜訪余府、品嚐師母親自製作的點心，「我最喜歡拜訪他，因為跟他聊天很過癮」。

問他過癮之處何在，朱敬一反而先提到「白話文之父」胡適。在余英時和胡適身上，他看見何謂「廣博」的知識堆疊，無論是先秦經典、戲曲、小說 、詩詞、楚辭等，兩位一一鑽研透徹。他說，縱觀國內外當代人文學者，實在難以覓得跨度如此之大者，「任何題材信手拈來就是他的東西，在每個領域都是一代宗師」。

他不諱言，這需要長時間紮實的訓練，「科學專精深入，人文廣博通達，但是廣博不是研究題材的四處沾染，而是人文融會之後的隨遇而安」；接下來要再有這麼一位史學泰斗出現，「恐怕未來幾十年後無來者」。

研究《紅樓夢》為嚴肅專門的學問，以余英時所撰寫的「紅樓夢的兩個世界」文學評論為例，朱敬一分享，余老曾說，這評論只是「消遣」，稱不上什麼研究，「但那樣的消遣大概是一般人寫博士論文好幾年的時間」， 更笑說「消遣」二字不曉得氣走多少人。

他並表示，這即是功力，當廣博到一定程度，閱讀《紅樓夢》時根本無需特別研究、吸收資料，「因為當你東西看得很多以後，自然就會有一種『體會』，這就是廣博」。

朱敬一指出，要達到廣博，除了不間斷地廣泛吸收，也須有將看似毫不相干的事物串聯起來的能力，這也是余英時令人驚豔、望塵莫及之處，尤其在人文社會領域，懂得串聯、融會貫通實為關鍵。

談到余英時的個性，朱敬一表示，他為人溫和、思考銳利，對待學生「很nice」，例如曾有一名博士，當年在哈佛唸書考口試前非常緊張，余老某天邀請這名博士和幾位教授（即是口試委員）到家裡，聊天過程中，問了博士幾個問題後，便說「你通過了」。

「他是一個溫暖的人」，朱敬一如此說，理解學生考試的緊張之餘，巧妙運用「談天」方式，達到皆大歡喜的結果。

朱敬一最後分享，當碰上非常熟悉的題材、進入辯論模式的余老，想當然爾，對手將毫無勝算；但可見余老語氣依舊溫和，僅是就事論事、表達不同看法，並適度引經據典，「講話留餘地」，優雅地恰到好處。