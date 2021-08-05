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郭台銘赴歐催貨、捷克商場打BNT 讚「很棒的體驗」

記者劉宛琳／台北5日電
鴻海創辦人郭台銘（中）目前人在歐洲捷克，已經施打BNT疫苗並取得歐盟通行證明。左為郭台銘妻子曾馨瑩。（郭台銘辦公室提供）
鴻海創辦人郭台銘（中）目前人在歐洲捷克，已經施打BNT疫苗並取得歐盟通行證明。左為郭台銘妻子曾馨瑩。（郭台銘辦公室提供）

鴻海創辦人郭台銘日前透過鴻海與永齡基金會成功採購500萬劑德國BNT疫苗，郭昨在臉書表示，正在「催貨進行式」，剛到歐洲，在捷克布拉格的第一個行程就是打疫苗「因為我需要取得一張歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程」。

特別的是，這次郭台銘是帶著太太曾馨瑩與女兒一起去捷克打疫苗，不僅秀出三位打完疫苗的「成果」，網友也「歪樓」的發現郭台銘二頭肌超壯！

郭台銘說，在台灣，疫苗施打仍完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大；台灣目前疫苗到貨量仍然不足，但還是能借鏡捷克的施打經驗，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好。

郭台銘表示，在歐洲同事的安排下，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟被帶到一個shopping mall，體驗了非常棒的施打體驗；施打點布置的氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沉重的氣氛，服務品質讓每一位接種者的身心都得到放鬆。

郭台銘表示，他選擇BNT，需要收費，但費用大概美金35元，不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗。過程約20分鐘，在shopping mall裡休息30分鐘即可離開、結束後發一張歐盟通用的證明、應可以通行世界。

鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，正在歐洲「催貨進行式」，並在捷克施打BNT疫苗。（取...
鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，正在歐洲「催貨進行式」，並在捷克施打BNT疫苗。（取材自臉書）

疫苗 郭台銘 台灣

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