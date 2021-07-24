王家退出台塑四寶第一線 王文淵卸下台化董座

台化23日舉行股東會，王文淵（右）宣布卸任董座，隨即將主持棒交給接班人洪福源（左）。（本報資料照片）

台化23日舉行股東會 ，一開場，台塑集團總裁暨台化董事長王文淵告訴所有股東，表示「今天是自己最後一次以台化董事長身份主持台化股東會，在此正式宣布，今天我將在董事會卸下台化公司董事長的職務，交由專業經理人來擔任」，並隨即將股東會主持棒交給接班的台化副董事長洪福源。

台塑王家成員全面退出台塑四寶第一線經營，台塑四寶正式進入全經理人時代。接下來王文淵仍繼續擔任台塑集團總裁、管理中心主委暨行政中心總裁，卸下台化董座後，他可以有更多時間看大方向。

洪福源本來就是台化實際操盤人，不論台化每月的業績說明會及台化許多活動，多半由洪福源主持。就連王文淵也曾不只一次私下表示，洪福源就是台化的董事長。也由於洪福源與王文淵最親近，他常被外界認為是「台塑集團中最懂王文淵的主管」，此次升任台化董事長實至名歸。

對此，洪福源昨低調表示，「對我個人來講，我的工作沒變，負責範圍沒變，只是Title換一下，對台化公司而言沒有太大變化。」

話鋒一轉，他馬上又回到公事，開心表示隨著有經驗的防疫、以及歐美等先進國家疫苗施打普及，逐漸回復疫情 前生活，伴隨各國持續維持貨幣寬鬆政策，中國大陸積極推動經濟「雙循環」及擴大新基建，幫助全球經濟復甦成長，支撐油價及石化品價格。樂觀預估台化今年營收 肯定會比去年進步，回到疫情發生前水準。

台化去年營收2532億元（台幣，以下同），換算全年每股純益3.34元，創下2014年以來最差成績。

落實所有權經營權分立

台塑集團的經營權及管理權分開，一直是很多傳統產業拿來借鏡的實例。為了落實企業所有權及經營權分治的精神，早在2017年台塑集團已成立「管理中心」，包含王文淵、王瑞華、王文潮、王瑞瑜等四位退出台塑四寶的行政中心。

另外包括台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化董事長洪福源、台塑化董事長陳寶郎、台塑越鋼董事長陳源成等台塑集團五大公司董座，則留任「行政中心」。等於原本大家熟悉的台塑集團九人小組一分為二，所有權與經營權分離。

其中僅王文淵橫跨兩個中心，繼續擔任台塑集團管理中心主委暨行政中心總裁，主要是為了讓組織架構在變更初期運作能順利接軌。