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陳水扁又缺氧 血氧掉到90% 憂自己類「快樂缺氧」喪命

台灣新聞組╱綜合15日電
71歲前總統陳水扁上次健康檢查發現有腦波缺氧情況，14日到高雄長庚醫院檢查，血氧儀SPO2最低降到90%。(翻攝自臉書)
71歲前總統陳水扁上次健康檢查發現有腦波缺氧情況，14日到高雄長庚醫院檢查，血氧儀SPO2最低降到90%。(翻攝自臉書)

71歲前總統陳水扁上次健康檢查發現有腦波缺氧情況，14日到高雄長庚進一步檢查，血氧儀SPO2最低降到90%，醫療團隊主治醫師陳勝順憂心阿扁白天也會有缺氧情況，要持續留意。

阿扁兒子、高雄市議員陳致中說，父親是上一次檢查發現白天會有缺氧情況，有先服藥改善，昨天追加檢查，擔心對身體有不良影響，必須進一步治療，要如何處置較合適，就交由醫生專業判斷。陳水扁去年從高雄搬到台南，仍定期回高雄長庚醫院做檢查。

陳水扁昨天在臉書透露，他在北監有極重度睡眠呼吸中止症，經北榮、中榮二次手術才有初步改善，目前仍屬中度；今年4月體檢結果發現疑似有白天缺氧現象，必須進一步安排腦波檢查。

醫師陳順勝指出，因為新冠疫情有「快樂缺氧」，阿扁因為也有血液缺氧情形，所以也詢問他，自己會不會因為缺氧就這樣「走了」，這次再度安排做腦波檢測

陳水扁今年71歲，今年5月3日公布65歲以上老人可公費施打新冠疫苗，陳水扁經醫療小組評估，5月13日在陳順勝陪同下，前往高雄長庚醫院施打AZ疫苗。施打時，護士也跟阿扁解釋，打針後可能會有身體不適等副作用，若發燒身體不適要回診。

陳水扁當時施打完，透過影片分享鼓勵大家打疫苗。「沒有任何不舒服，大家可以放心 」。

陳水扁 疫苗 檢測

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