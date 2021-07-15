台灣首位 李琴峰「彼岸花盛開之島」奪日本芥川獎

台灣旅日作家李琴峰以新作「彼岸花盛開之島」獲得日本純文學最高榮譽「芥川獎」。（中央社）

日本 文學振興會主辦的「第165屆芥川獎及直木獎」14日公布得獎名單，台灣 旅日作家李琴峰以新作「彼岸花盛開之島」獲得日本純文學最高榮譽「芥川獎」，是台灣第一位芥川獎得主。

中央社報導，「彼岸花盛開之島」以日本和台灣間一個虛構的島嶼為舞台，島上的文化與語言揉合日本與台灣，由女性負責宗教祭祀、政治事務並司掌歷史，並存在僅有女性才能習得的語言。日文版單行本上個月出版。

李琴峰1989年生於台灣，15歲開始學習日語，並創作中文小說。她在台灣大學就讀時，雙主修日文系與中文系，畢業後，2013年赴日就讀早稻田大學大學院日本語教育研究科碩士課程。

她2017年以小說「獨舞」獲得「群像新人文學獎」，2019年以「倒數五秒月牙」入圍 芥川獎，是繼台灣旅日女作家溫又柔後，台灣第二位入圍「芥川賞」作家。同年她以相同作品獲得「野間文藝新人獎」。

她今年3月以作品「北極星灑落之夜」獲得日本「藝術選獎文部科學大臣新人獎」，表現非常出色。

李琴峰日前接受中央社專訪時表示，回顧人類歷史，人類從原始的採集、狩獵生活，在很原始時候有很多母系社會存在，但進到農耕社會後，很不可思議的，都變成父系社會。 她在「彼岸花盛開之島」想寫的是對人類歷史的一種反思。

她認為，幾千年來，透過男人的視野、男人的文字書寫的所謂的歷史、正史，其實都是經過男性視點解釋過的東西。於是她思考，有沒有可能幻想出一種跟當今政治體制等完全不同的一個世界，由女性的邏輯、由女性司掌的世界。她希望跳脫歷史的脈絡，試著摸索一種幻想的共同體。

李琴峰說，彼岸花具有雙重意思，它是不會讓人感覺疼痛的麻醉劑，同時也是在加工後可變成毒品賣錢的，因此是雙重隱喻。同樣的道理，這座島嶼有光明面，也有其陰影的一面，將男性排除在宗教、政治體制這一點就是陰影面。

李琴峰目前在台灣的中譯作品有「獨舞」、「倒數五秒月牙」，均由她本人親自翻譯，聯合文學出版社出版。