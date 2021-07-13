演藝圈永遠綠葉 高振鵬人生謝幕 享壽91歲

高振鵬日前辭世，三年前曾獲金鐘特別貢獻獎。（本報資料照片）

資深演員高振鵬5日於慈濟醫院辭世，享耆壽91歲，演藝資歷超過一甲子的他，一輩子沒當過男主角，卻是少數高齡仍在「線上」的演員，是演藝圈「永遠的綠葉」，如戲人生直到落幕。

1949年，高振鵬還是上海大學生，因與同學相約到台灣 旅行一個月，未料遇上國共內戰，從此留在台灣，直到1988年回老家聽兩個姊姊告知，才知家人因沒說出他的下落，父母兄長在紅衛兵時期紛紛落難，對於自己當年因貪玩而給家裡帶來浩劫，相當自責。

高振鵬年輕時在藝工隊以話劇「恭喜發財」嶄露頭角，因戲劇「寒流」踏入電視圈，演藝生涯未當過要角，卻總能為作品加分，一部「親情」原本三集戲分，他因「口吃」角色演得出色，一演500多集，連當時小學生都模仿，他演過的作品無數，一生以綠葉演員自居，拍「黑皮與白牙」時，男主角哭不出來，製作人找他到現場「助攻」，他講完一句話，男主角哭到倒地不起，2002年演出大愛劇場「人間友愛」，首度入圍 金鐘獎拿下最佳男配角獎，2018年獲金鐘特別貢獻獎，致詞名言即是「好戲是不能沒有綠葉來襯托的」。

高振鵬因高齡重聽戴助聽器，五年前接受捐贈換眼角膜，偶有腸阻塞問題，健康狀況還算不錯，常自豪這把年紀還有戲拍，也樂於參加公益活動，今年1月還參加慈濟歲末祝福關懷長者，對於演員和志工，他說：「哪裡需要我，我就到哪，會做到人生盡頭。」5日高振鵬在睡夢中安詳辭世，因疫情 因素，家人舉辦簡單家祭，留給演藝圈後輩無限追思。