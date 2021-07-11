科技防疫日本暴紅…唐鳳代表台灣出席東京奧運

行政院政務委員唐鳳將代表政府出席東京奧運。（圖：行政院提供）

行政院昨日證實，行政院政務委員唐鳳將代表政府出席東京奧運 。

有關代表台灣 出席日本 東京奧運之人選，行政院發言人羅秉成昨日表示，由於7月下旬有大學指考、全國教師檢定考試及全國教師甄選等多項全國性考試，且尚有防疫及紓困業務需繼續辦理，教育部潘文忠部長在此段期間的公務頗為繁重，不克分身代表政府出席東京奧運，乃親自徵詢行政院政務委員唐鳳首肯後，再向行政院蘇貞昌院長建議並獲同意，決定由唐鳳政委代表台灣出席日本東京奧運。

羅秉成指出，唐鳯政委在數位政策、開放政府及社會創新等專業領域表現卓越，廣獲國內及國際肯定，是代表政府出席東京奧運的最佳人選。

唐鳳辦公室表示，對於將代表政府出席日本東京奧運，唐鳳「欣然接受、使命必達」；唐鳳在日本的行程內容，將在適當時機跟大家報告。

政院官員表示，目前規畫，唐鳳將參加23日晚間的奧運開幕式，至於是否參觀台灣代表隊練習情形以及正式比賽，仍在安排當中。

唐鳳擔任行政院數位政委，利用科技防疫，設計口罩實名制，以及口罩存量系統，日本媒體去年大幅報導「38歲IQ 180的台灣天才大臣」，讓她在日本暴紅。