飛官退將柏鴻輝 接國防部軍政副部長

行政院發布，由國防部前常務次長柏鴻輝出任國防部軍政副部長。（本報資料照片）

行政院昨宣布，總統核定國防部 軍政副部長由前國防部常務次長、國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任，成為蔡總統任內首位文人軍政副部長。前國防部長、現任退輔會主委的馮世寬評論昔日部屬「見多識廣，存誠務實，敬業樂群，實能人也。」

外傳柏鴻輝出任國防部軍政副部長，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬也曾力薦。

行政院發言人羅秉成表示，柏鴻輝畢業於空軍官校70年班、空院83年班、戰院91年班、國立台灣 大學EMBA國際企業管理碩士。軍職期間曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、政務辦公室主任、空軍司令部參謀長、國防部常務次長等職務。2018年12月1日退伍後，於國防安全研究院擔任副執行長，學、經歷俱豐。

飛官出身的柏鴻輝曾任駐美軍事代表團團長，參與重大國防改革計畫，能力備受肯定。

2000年首次政黨輪替後，前總統陳水扁任內即有陳必照等五位文人接任軍政副部長一職，前總統馬英九 任內也有張良任等多人，蔡總統上任後迄今的軍政副部長由現階上將出任，柏鴻輝成為蔡總統任內首位文人軍政副部長。

國防部「四巨頭」中，目前包括部長、參謀總長、軍備副部長都是陸軍出身，軍政副部長由空軍出身的柏鴻輝接掌，也被視為有軍種平衡的意味。

國民黨立委陳以信則表示，他認為柏應非層峰心目首選，近期外界對國軍高層「軍種平衡」的質疑，甚至軍種的反彈，促成這個「妥協」的結果。

陳以信表示，雖然柏鴻輝沒有上將資歷，但曾任國防部常務次長，熟稔軍政運作，他正面看待有空軍背景的柏出任國防部軍政副部長一職。