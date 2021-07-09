為東奧復出鋪路？ 福原愛、江宏傑離了 共同扶養小孩

江宏傑(左)與福原愛8日發出聯合聲明正式離婚。（本報資料照片）

江宏傑 與福原愛 3月爆出婚變，男方經過1個月溫情呼喚後，女方鐵了心不返台，且期間日媒不斷爆料抹黑江家「怪物家族」，江宏傑心寒，於4月23日向高雄法院訴請離婚，展開跨國協議離婚與爭取2名兒女的扶養權，原傳昨下午初步結果將出爐，包括小孩扶養權歸屬，昨傍晚2人透過所屬華研國際聯合聲明證實「我們已經結束彼此的婚姻關係」。

對於福原愛會選在東奧開幕前離婚，傳出就是要與會「干擾」事業的江宏傑趕緊劃清界線。

有體育報記者指出福原愛對事業極度有野心，堅持要上奧運相關節目，如今趕在東奧開幕前宣布離婚，無疑是把視為把干擾的江宏傑排除掉，接著就看何時獲得外界諒解，並為下一步復出鋪路。

早在2月福原愛接受老牌節目「徹子的房間」訪問時，曾表態「今後活動據點可能會轉移到日本 ，小孩子也要讀幼稚園了」，也談到孩子語言能力驚人，中日文切換流利，意味到日本生活不會有語言障礙，但在她赴日期間，孩子、甚至連媽媽福原千代，皆由江宏傑與江家照顧。儘管日媒爆料，福原愛承受老公語言暴力與婆家精神虐待等，但曾有日本律師山岸久朗分析福原愛，先是被拍到與男性友人約會，才爆出婚變，推判江宏傑獲得小孩親權的贏面非常大。

以經濟面來說，兩人婚前被日媒指雙方年收入相差整整37倍，是女高男低的「格差婚」，而江宏傑繼擔任「全明星運動會」領隊後，人氣水漲船高；反觀福原愛神隱至今，有日媒指出，她已丟掉東京奧運的工作，且日本桌球協會也要與她切割，之前所談的合作案也恐生變，但有說法福原愛想等外界將她完全黑化後轉為同情，以利之後的離婚協議。

據悉，自江宏傑4月訴請離婚後，期間雙方律師已兩次開庭協調家親聲（未成年監護等親子非訟事件），昨三度開庭並已進入準備程序，4歲女兒Aila醬及3歲兒子小小傑扶養權將歸誰，勢必成為焦點。兩人聲明也提及「接下來仍會共同監護二位孩子」，也請求外界給予年幼子女私人的空間，並表示：「抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。」

至於孩子未來會在台灣或日本生活，所屬華研國際表示：「兩個小孩是共同監護，主要生活環境在台灣。」