我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

李坤儀生次子 可望從母姓續李登輝香火

台灣新聞組／台北7日電
前總統李登輝的曾孫傳出可能從母姓，延續李家香火。（本報系資料照片）
前總統李登輝的曾孫傳出可能從母姓，延續李家香火。（本報系資料照片）

前總統李登輝去年7月30日辭世，近來傳出李登輝孫女李坤儀產下第三胎，是個男娃，可能從母姓延續李家香火。與李登輝私交甚篤的總統府資政黃崑虎說，這應是李坤儀婚前與夫家「講好的」，第二個兒子姓李、李家有人繼承，「這是李登輝的心願，相信他在天上也會真歡喜」。他說，現在很少年輕媽媽願意生三胎，李坤儀很值得讚賞，生到第三胎，終於完成阿公心願。

前總統李登輝（左）從小將孫女李坤儀（右）捧在手掌心，圖為李在李登輝學校領導人才養...
前總統李登輝（左）從小將孫女李坤儀（右）捧在手掌心，圖為李在李登輝學校領導人才養成班結業典禮上，頒發結業證書給李坤儀。（本報資料照片）

根據「鏡週刊」報導，李坤儀去年辦完阿公身後事不久，就得知自己懷孕，7月4日已順利在醫院產下男嬰，趙贊凱也透露，夫妻二人確實聊過小兒子從母姓的議題，目前仍在討論中。

李登輝基金會表示，恭喜李坤儀老公趙贊凱及李坤儀喜獲麟兒，相信在天上的李前總統必定十分開心，未來不論新生兒從父姓或從母姓，這是家屬選擇的自由，都給予最大的祝福。

李登輝生前與妻子曾文惠育有一子二女，長子李憲文1950年出生，婚後在1981年生下李坤儀，隔年李憲文因鼻咽癌病逝。李登輝的友人曾提過，當年李憲文過世時，李登輝親手抱著兒子遺體走到太平間，內心十分悲痛，甚至一度考慮退出政壇。

李坤儀2015年12月與愛情長跑七年、在凱渥香港分公司擔任總經理的趙贊凱結婚，兩年多後才有喜，當時37歲的李坤儀初為人母，曾在臉書分享喜悅。

香港 臉書

上一則

蔡英文穩陣腳還需他 「鬥蘇戲碼」待續

下一則

單日死亡飆增 指揮中心：假日後通報較多 絕無壓數字

延伸閱讀

李登輝曾孫可望從母姓續香火 基金會：家屬選擇都祝福

李登輝曾孫可望從母姓續香火 基金會：家屬選擇都祝福
冷眼集╱降溫兩岸局勢？邱義仁老實話戳破蔡政府表象

冷眼集╱降溫兩岸局勢？邱義仁老實話戳破蔡政府表象
裘莉20年前神作 古墓2猛男都成巨星

裘莉20年前神作 古墓2猛男都成巨星
台海會發生戰爭嗎？

台海會發生戰爭嗎？

熱門新聞

彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44
陳宗彥指出，目前會沿用去年在第一及第二航廈各建立五個採檢站進行採檢安排，如果遇到同一時段多航班進來，不排除用更大量的採檢速度消化。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

2日起入境台灣全面PCR 第一、二航廈各5座篩檢站

2021-07-01 10:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈