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國防部「三巨頭」都陸軍 主要考量安內、建軍

記者洪哲政、程嘉文 ／台北25日電
國軍高層異動，加上陸軍出身的國防部長邱國正（圖），國防部再度出現部長、軍備副部長、參謀總長「三巨頭」都由陸軍出任的現象。（本報資料照片）
國軍高層異動，加上陸軍出身的國防部長邱國正（圖），國防部再度出現部長、軍備副部長、參謀總長「三巨頭」都由陸軍出任的現象。（本報資料照片）

蔡政府在疫情動盪時刻調整國軍上將人事，選擇辦事「一板一眼」的陸軍上將擔任要職，據指出，此舉顯然是以安內、建軍為主要考量。國防部軍備副部長張冠群轉任戰略顧問，顯示在美方軍備強力壓境下，由中科院「科學家」總攬軍備國造研發任務的時代，將告一段落。

20年前完成軍政軍令一元化，國軍高層就由「四巨頭」組成：國防部長之下的軍政、軍令、軍備三大範疇，各有一位副部長（參謀總長形同軍令副部長）。此次由於參謀總長黃曙光將退伍，三人一起更換，在近年軍方高層人事異動中，實屬罕見。

此次國軍高層異動，加上陸軍出身的國防部長邱國正，國防部再度出現部長、軍備副部長、參謀總長「三巨頭」都由陸軍出任的現象。

國防部過去也有同時間由陸軍將領擔任國防部長、副部長、參謀總長的案例，如國防部長蔣仲苓、參謀總長羅本立與副部長王文燮時期，這個組合曾襄助政府度過1996年台海危機。如今共軍持續在台海周邊挑釁，縱使前線接敵皆由海空軍擔綱，但過去由陸軍當家指揮應對共軍的法則，顯仍為蔡政府所採。

96年台海危機時期或仍可稱是「大陸軍主義」時期，但國防部長邱國正現在積極推動「新作戰區」，各作戰區未來不排除會有海空軍種中將出任，發揮軍種特性部署，指揮接敵的第一線，不再均以陸軍為主。此時肩負建軍責任的國防部與參謀總長皆由陸軍出任，「大陸軍」的成色或許較淡。

在與民進黨國安單位「軍政協調」經驗，陸軍未曾犯事。且這波上將人事脈胳，突出點除陳寶餘外，還有接任陸軍司令的徐衍樸，其任副總長兼執行官任內，軍政配合良好，尤其總統選前處理黑鷹直升機失事等相關事宜，徐衍樸能力受肯定，讓民進黨對陸軍多一份信任。

國防部 共軍 民進黨

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