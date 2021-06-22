捐篩劑被里長批空手套白狼 吳宗憲氣炸：法院見

吳宗憲親自示範快篩試劑如何使用。（取材自Instagram）

吳宗憲日前以PGTalk執行長身分，捐出11萬份快篩試劑，按申請需求發放給全台各里。但陸續有里長提出質疑，認為申請過程太過繁瑣，要先下載PGTalk App ，還要拉里民加入群組落實實名制。接連有幾位里長投書媒體，其中永和區安和里里長鄧長安在網路上寫下「抱歉！吳天王，里長不當免費打工仔」的文章，讓吳宗憲氣到開直播回應，準備對簿公堂。

吳宗憲看到鄧長安寫下「勿拿善舉包裝行銷，拖累全台里長下水免費打工」，認為這樣的形容惡質、惡劣。吳宗憲舉例，路邊發放的傳單、贈品上面都有廣告，下載PGTalk完全免費，民眾大可下載後刪除。而鄧長安還寫到「所以我說吳大天王宗憲空手套白狼，不是沒有理由的」，更讓吳宗憲不能接受，直喊「噁心」，因為他認為「空手套白狼」是影射他「來偷錢」，所以才大動肝火。

PGTalk負責人陳思羽(右)21日捐贈快篩試劑，立委鄭正鈐代為收下。（記者邱德祥／攝影）

吳宗憲公開一份試劑成本200多元，他公司投入約3000萬元買下試劑，卻被說是商業炒作，還扣上「拖全台里長下水」的大帽子。吳宗憲親自在直播中示範使用快篩試劑，也一併澄清，為什麼不是捐給醫療單位，因為操作過程簡單，所以不願再浪費醫療人力。

他本來給鄧長安和解機會，只要對方道歉，他願意馬上送試劑到永和安和里，並透露目前已有約2000個里，完成申請手續得到快篩試劑。不過鄧長安回應媒體不會更改文章，反對吳宗憲透過捐試劑衝軟體下載量，堅持不願出賣里民個資 ，建議吳宗憲行銷手法應該更圓融。

他不怕吳宗憲提告，吳宗憲也已經委請律師處理，打算一起「法院見」。吳宗憲表示，鄧長安的文章涉及商業法，還有對PGTalk的誹謗。現在百業蕭條 ，員工們對於被曲解無法釋懷，所以他決定「那就讓法律來處理」。他氣鄧長安造謠生事，「無視里民的福祉，違背大眾的託付」。永和安和里正好有很多吳宗憲的好友，吳宗憲也常造訪，想提供快篩試劑讓大家驗個心安。他怒斥鄧長安「死鴨子嘴硬」，後續提告等事宜就交由律師處理。