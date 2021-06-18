台駐印度代表分享染疫經驗：鬼門關走一遭

駐印度代表陳牧民撰文分享他在印度染疫後十天抗疫經驗。(圖：台中醫院提供)

印度 疫情爆發後，台灣 駐印度代表處多人受波及，台駐印度代表陳牧民上月染疫後，由專機送回台灣治療，他撰文分享染疫經驗，回想在印度發病10天過程，形容就像「從鬼門關走一遭」，但至今仍不知道自己如何感染。

陳牧民的染疫經驗談一文刊登在衛福部立台中醫院網站。至今仍不知如何染疫的他回顧，4月28日開始打噴嚏、流鼻水。隔天傍晚開始發燒直到4月30日，做PCR檢測 ，但要等三、四天才知結果。他在家等待，上網查資料，4月中旬已打過疫苗的他，心想應沒那麼倒楣。

症狀出現後第四天，陳牧民發現嗅、味覺喪失，開始腹瀉，台中醫院醫師判斷他應是染疫，建議去醫院治療，但當時印度每天確診人數有40萬人，光登記要去醫院就得排好幾天，只好請醫生到家裡看診。

5月4日收到確診報告，CT值只有17，首度測血氧濃度為92， 稍微活動就有點喘。電腦斷層掃描顯示已有52%的肺部有浸潤現象，血液檢驗顯示身體發炎指數很高。醫生建議早點住院、治療。

兩天後，陳牧民感覺肺部功能變差，吸氣時只吸一半就吸不上去。想到很多印度新冠肺炎患者，突然呼吸困難，幾個小時後就過世，覺得不妙。

台中醫院醫師建議他使用氧氣機，但印度要住院才能用，但不可能有床位；台灣家人透過關係借到一部氧氣壓縮機送到住處。使用後，血氧濃度提升到96、99。5月7日得知隔天可回台治療。從出現症狀開始到回台接受治療，他一個人在印度的公寓裡撐過10天。