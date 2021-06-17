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出道57年…「香腸伯」長青76歲離世 嚇壞「鳥來嬤」吳敏

記者陳慧貞／台北17日電
「鳥來伯與十三姨」的「鳥來嬤」吳敏（右）和「香腸伯」長青(左)合作多年。(本報資料照片)
「鳥來伯與十三姨」的「鳥來嬤」吳敏（右）和「香腸伯」長青(左)合作多年。(本報資料照片)

當年以「鳥來伯與十三姨」中的「香腸伯」角色走紅的資深藝人長青，16日下午驚傳過世，享壽76歲，和他交情超過30多年的「鳥來嬤」吳敏接到記者電話嚇一跳，坦言：「今年過年前我才跟他見過面，看起來都好好的。」表示會打電話關心家屬。

長青本名吳新三，出道57年，當年演出「傻女婿」裡的「水蛙土」暴紅，代表作還有「鳥來伯與十三姨」裡的「香腸伯」，也主持過綜藝節目「天天開心」等，二、三年前還客串演過戲劇「一千個晚安」，近年來淡出螢光幕，過去也曾投資副業，代言添加「黃金蟲草」的「黃金香腸」。

「鳥來嬤」吳敏坦言，因為和長青都住在台中，這些年來兩人都會去豐原做商演，也到歌廳主持、唱歌、演短劇，據她的了解，長青多年前心臟裝了機械式心臟輔助裝置（心臟幫浦）後，從此戒酒，開始注意身體保養，狀況不錯，吳敏說：「不知道為什麼會這麼突然？」表示打過電話給家屬關心狀況，但對方沒接電話，會再持續關心。

演藝工會理事長康凱也證實惡耗，康凱表示長青下午在醫院因心律不整引起併發症過世，目前工會在台中有分會，會協助家屬打理後事。

長青外表凍齡，很多人都看不出他的實際年齡，2006年、62歲的他還梅開二度，娶小31歲的嫩妻鍾淑雅，64歲老來得女，目前念國中，16日下午女兒於臉書發文，指父親與世長辭，令人不捨。

投資 併發症 臉書

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