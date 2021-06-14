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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

短短三天！藝人賈永婕募9000多萬 捐342台救命神器

台灣新聞組╱台北14日電
賈永婕人美心也美，募捐救命神器的善行感動各界。（取材自臉書）
賈永婕人美心也美，募捐救命神器的善行感動各界。（取材自臉書）

藝人賈永婕愛心滿滿，繼送便當挺醫護後，她再次出手，募得台幣9234萬元（約333.9萬美元）購買342台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）要捐給各大醫院，她表示，正常採購程序從訂購到交貨，大約要3周到1個月的時間，但她和友人們在短短3天內完成，「因為死神是沒有在放假的，所以就算是假期，我們也要趕快爭取時間，把救命神器送上第一線！」

賈永婕在臉書透露，日前收到一位姊姊在南部醫院擔任護理主任的朋友來訊，表示目前各大醫院都急缺HFNC，該台機器定價台幣27萬，但公立醫院須要招標緊急採購程序才能買，而這機器可讓病患自行進食，同時降低護理人員的感染率，因此可說是「救命神器」，盼她若行有餘力，可以號召藝人捐贈給一線公立醫院。

她得知消息後，第一時間詢問身邊的醫生朋友，更爬文瞭解到這台機器還能減少重症病患插管的可能性，於是她找到原廠廠商，知道台灣還有現貨後，老公王兆杰率先認購15台，企業界友人也紛紛加入，數字不斷更新，至截稿時間為止，已募得342台，消息曝光後，賈永婕的善行也獲廣大回響，ICU醫師陳志金更在臉書說自己「坐在馬桶上淚崩」，直呼這對醫界來說真是再好不過的消息。

賈永婕熱心募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）。（取材自臉書）
賈永婕熱心募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）。（取材自臉書）

面對各界湧來的感謝和讚美，賈永婕笑說，「我其實沒想到那麼多，我現在只想趕快把這件事處理好，因為事情來的速度非常快，所以我必須在最短時間把它辦好。」她也表示募到的機器正持續增加中，非常謝謝友人們的善心， 讓她相當感動。

對此，陳時中昨表示謝意，也指出指揮中心本就有準備，已採購500台，昨交貨200台，會盡快請台灣胸腔重症醫學會協助分配至有需要的醫院，供重症病人使用。

另外，身價台幣10億的王宥忻愛心也不落人後，她開立YT網路節目「新創大戰：START UP WARS」，今天將揭開贏家身分，她曾面臨破產，一度絕望到想跳樓，最終奮力拚戰熬過低潮，預測因疫情影響，接下來的半年恐有公司倒閉潮。她在端午佳節也協助家裡周遭的育幼院、低收入戶，累計捐出台幣20萬，望助他們度過難關。

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