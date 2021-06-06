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汪小菲管不住嘴巴 壓垮偶像劇般婚姻

記者李姿瑩／台北6日電
大S(左)去年才跟汪小菲一起上實境秀節目「幸福三重奏」秀恩愛。(取材自微博)
大S(左)去年才跟汪小菲一起上實境秀節目「幸福三重奏」秀恩愛。(取材自微博)

大S汪小菲2010年閃電結婚，兩人從相識到結婚僅短短49天，婚前也只見過4次面，憑著一見鍾情的衝動，交往20天就決定登記，宛如偶像劇情節。大S曾說：「我第一眼見到他，就覺得我要跟他生孩子，甚至為他放棄一切。」而汪小菲被大S氣質吸引，也上節目告白「和她在一起，我總能感到踏實溫馨」。

只是走入婚姻後，現實的考驗才正式開始。大S為了生育，放棄吃素重調身體，幾度走過鬼門關才生下女兒汪希玥和兒子汪希箖。她2018本懷上第三胎，但因故流產。汪小菲帶著大S參加實境節目「幸福三重奏」轉移脆弱情緒，卻讓夫妻倆的互動成為網友攻擊箭靶，而當時共同錄影的另一對夫妻江宏傑、福原愛恰巧也正在辦離婚。

汪小菲熱愛討論政治，卻時常失言挑動兩岸人民敏感神經，過去曾暗諷蔡英文是漢奸、批評台獨分子等等，直言「受不了這種道貌岸然的地方」，並疾呼「領土不容分割」，參與轉發「中國，一點都不能少」抗議金馬獎出現台獨言論。

雖然他偶爾自省，但遇到狀況還是沉不住氣。去年汪小菲在台北與計程車司機發生口角，發文抱怨台灣充滿仇恨，自己只不過講北京話就被司機罵髒話。隨後疫情蔓延，他透過「台北好兄弟」買到1萬個醫用口罩，在限購禁令下，別人沒有他卻有，再度引發軒然大波。

這次婚變疑雲讓汪小菲和大S的文化歧見再度浮上檯面，相磨10年他在台灣還是「水土不服」，大陸網友一面倒支持汪小菲和大S分開，要他硬起來把兒女帶回北京，從眾多充滿對立的文字中不難發現，不同觀念間的鴻溝確實難以跨越，也成為這對夫妻的最大考驗。

汪小菲(左二)過去是徐家人的好女婿，如今徐家人都挺大S不再幫忙圓話。(取材自微博...
汪小菲(左二)過去是徐家人的好女婿，如今徐家人都挺大S不再幫忙圓話。(取材自微博)

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