10年婚姻玩完？S放話休夫 汪小菲被離婚

汪小菲(左)和大S過去恩愛甜蜜，如今突喊離婚讓許多人驚訝不已。(取材自微博)

大S 昨拋出離婚震撼彈，透露已經和汪小菲 在辦手續，準備結束10年婚姻，而汪小菲第一時間受訪時還一頭霧水，回「我不知情」，看來，這回他成為要「被離婚」的那位。

汪小菲惹怒愛妻的導火線，是他昨日清晨在微博貼出多張在大陸工作照，發文抱怨「這是我隔離3次回大陸的景象，內需一切繁榮，我們已經開業簽約10家店。而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥了，太低級了。這就是對比，這就是差距，我們現在公司欣欣向榮，而台灣 一片慘淡，在台北的酒店同事你們辛苦了，幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做店經理，工資翻倍。」

他另一篇文章則是痛罵確診的台灣人跑去廈門如同是漢奸行為，但隨著大S震怒，他已經將「歷史書裡一定記著這幫漢奸」修改為「一定記這一筆」。大陸網友也留言汪小菲此舉令大S騎虎難下，果然夫妻兩大吵一架。大S的經紀人在了解狀況後緩頰道：「吵架，是氣話，哪對夫妻不吵架？」

妹妹小S則不予置評，對此不願多作回應。S媽低調說：「我也不清楚，這是他們的事，還是讓他們自己說，個人做事個人擔。」過去幾次大S和汪小菲吵架，徐媽和小S都會幫忙圓，但這次小S不談，徐媽要他自己承擔，看來事情發展可能不可收拾。

汪小菲火速放低姿態，緊急發出道歉文，「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能平安健康。」而大S的婆婆張蘭昨午開直播救火澄清：「不是真的，不會離婚的，都是八卦，兒子好著呢，媳婦也好著呢，全家都好著呢。」

不過大S和汪小菲的共同好友柴智屏第一時間去訊關心，大S回訊證實：「是真的，但是我很好，謝謝柴姐關心。」柴智屏表示，以大S的個性她不會輕易說出離婚的事情，但如果說出來就很可能已經受不了了。

汪小菲和大S的童話婚姻過去早有隱憂，根深蒂固的文化認知差異雖已磨合10年，還常為此爭執，每每汪小菲在微博逞一時之快，記者最後都來問大S。而汪小菲和媽媽張蘭多次被爆出財務危機，不斷有消息說大S要賣房助夫。加上汪小菲台灣生意沒起色，為了工作頻繁往返兩岸，疫情期間與妻小聚少離多，都是這段感情的未爆彈。

大S說正在辦離婚手續，而汪小菲卻回不知情，無論如何新聞已震憾兩岸。