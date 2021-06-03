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蕭敬騰 在大陸打了國藥疫苗

記者許晉榮、陳建嘉／台北3日電
蕭敬騰2日已在大陸施打疫苗。(網路照片)
蕭敬騰2日已在大陸施打疫苗。(網路照片)

台灣近來因為疫情升溫進入三級警戒，更為了疫苗不足爭執不休。不過PTT八卦版昨卻流出一張「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）已在中國大陸施打疫苗的照片，標題也以「蕭敬騰在China打疫苗了」大作文章，只見蕭敬騰與一群醫護合照，背後還有「疫苗注射區」的簡體字說明；另外也有他手臂有一個像是打疫苗後的傷口包紮照，對此，老蕭經紀人Summer證實，他已於昨午施打中國國藥疫苗。

今年3月中，老蕭在經紀人及團隊陪同下赴大陸展開長期工作，對於沸沸揚揚的中國疫苗施打話題，經紀人Summer回覆本報：「持有台胞證內地有提供免費施打疫苗福利，蕭敬騰團隊3月中就過來隔離工作施打疫苗，是世界趨勢，保護自己，保護身邊的人，不造成社會負擔。」

為何會在此刻施打疫苗？Summer特別解釋：「早想接種了，但工作時間一直沒對上，今天剛好飛上海工作，提前辦了預約，我們團隊12人剛才完成第一劑接種，也在上海同仁醫院觀察完成，目前一切安好，已回酒店休息。預計21天後會再安排第二劑施打。」人在大陸工作的他們，心繫家人親友，更希望疫情趕快退散，大家平安健康。

蕭敬騰(右二)在上海與醫護合照。(摘自台大Ptt)
蕭敬騰(右二)在上海與醫護合照。(摘自台大Ptt)

疫苗 蕭敬騰 中國

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