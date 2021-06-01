任立渝退休 告別53年氣象主播生涯

任立渝(右)和主播方念華也是TVBS好同事。(圖：TVBS提供)

TVBS氣象主播任立渝5月31日於晚間新聞，播報最後一次氣象之後光榮退休 ，TVBS新聞部副總經理，同時也是「一步一腳印」節目主持人詹怡宜在臉書 感性發文「和傳奇說再見」，更表示：「過去這10年能和任立渝共事，感到驕傲又榮幸。」

任立渝曾任中央氣象局預報中心主任，1993年任立渝自氣象局退休時，已有長達25年預報經驗，之後隨即被延攬至媒體，並於2010年加入TVBS新聞台。他昨天最後一次播報後，告別媒體圈，結束總計53年的氣象預報生涯。詹怡宜於臉書上回憶，10年前她親自邀請任立渝至TVBS擔任氣象主播時，因為覺得自己是菜鳥總監，一點把握也沒有，沒想到竟挖角成功，連她也始料未及。

詹怡宜回憶，後來遇上日本三一一大地震 ，需要專家幫觀眾分析，向來好商量的任立渝這時反而堅持不肯，「我的專長是天氣預報，地震不是我的領域。」這也成了10多年來，任立渝唯一拒絕詹怡宜的一次，詹怡宜說：「這就是任立渝歷經半世紀一直讓人信賴的原因。」主播方念華也在臉書發文，回憶27年前與任立渝開啟的緣分，更感謝任立渝8年來為FOCUS全球新聞LIVE播報氣象。