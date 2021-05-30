李天柱 從龍套角色學會謙卑

李天柱演出「後宮甄嬛傳」蘇培盛（右一），這個龍套角色曾讓他很糾結，卻也讓他領悟到「謙卑」。(摘自微博)

在5、6年級生(民國五○、六○年代出生者)的少男少女時代裡，李天柱是瓊瑤電視劇的當紅小生，拍過「幾度夕陽紅」、「煙雨濛濛」、「庭院深深」，部部膾炙人口，締造高收視率；他也曾經在9年內連拍7部話題十足的中視「花系列」單元劇，讓家庭主婦甘願每周日晚上守著電視，一把鼻涕一把眼淚看得意猶未盡。人紅的時候，軋戲稀鬆平常，可是隨著「花系列」落幕，李天柱的演藝路也像是落幕般，他，突然失業沒戲拍了。

「戲劇圈很現實，只要一年半載沒有出現，觀眾會忘記你，就連製作人也會忘記你！」半輩子都在當演員的李天柱，很清楚這是圈子內的理所當然。他說自己年輕的時候比較驕傲，也不去跟人家打交道，20年前曾一度沒戲拍，過不下去，「我不習慣跟這個行業的製作人、導演 去聯絡應酬，我不大會做這種事，我覺得那是有目的，如果我們彼此欣賞就可以，但後來久了沒戲拍了，只好改行去從商」。

投資沉香賠錢 靠上帝力量熬過來

他因有知名度被朋友找去投資經營沉香事業，他認為是病急亂投醫，那時他的想法是鼓勵人家種樹，對大自然地球的回饋，也是種儲蓄，所以一頭就栽進去了，開始推廣。

他說，「我經過那段時間兩、三年的推廣，整個沉香業都水漲船高，我就是賣樹苗給你，但是沉香的回收期很長，我們跟客戶簽約，回收他的樹葉、樹仔，回收期太長看不到結果，且我不懂怎麼給自己創造利潤，過程中被同行誹謗，指稱我招搖撞騙，我都一笑置之，對方用連續三天三大報的半版廣告指名道姓說我在招搖撞騙，當時氣不過想告他，但告他反而中了他的計，讓人看到他們的事業，後來一想就把這口氣忍下來。生命當中有太多無謂的干擾或騷擾，我們沒那麼多時間去理會，到最後大家削價競爭、打擊對手，這不是我要做的事情，就算了不要做了。」

「那時生活上的壓力就是經濟，我用過信用卡的循環利息，手上的幾張卡都借到不能再借了。」他透露，最辛苦的時候除了靠朋友幫忙，也倚賴上帝的力量才苦熬過來。而他看似走不下去的演藝事業，竟因此峰迴路轉再見高峰。

不再像刺蝟 願當一張白紙演龍套

「我這一輩子最欠缺的就是謙卑！」李天柱形容自己以前是刺蝟，有著不知從何而來的傲氣，「可能是自卑吧，因為我在單親家庭長大，從小要表現得很堅強。以前的我，講好聽是個火爆浪子，說難聽點，是個不能碰的炸藥。」

他說信了基督後，讓他看到自己的驕傲和自我的不足，所以演出「後宮甄嬛傳」蘇培盛角色是一個很大的啟示。「試鏡時我跟導演說，如果你不嫌棄，可以把我當成是一張白紙用看看，在內地我是生面孔，我願意當一張白紙。」靠著這樣的謙卑心態，他放下金鐘視帝的身段，成功爭取到演出機會，「可是一拿到前10集劇本，我就後悔了，剛開始拍的時候，心裡七上八下的，我還跟神禱告，拜託不要讓這部戲在台灣 播出！」

「沒想到演的蘇培盛是一個龍套角色，難免心裡會有負面想法，出於我的驕傲心態， 好歹我拿過金鐘獎，怎麼來演個龍套角色？那段時間很糾結，直到我領悟到這個角色名字給我的一個啟示，盛就是器皿，是神要藉著這個角色來操練我，讓我成為一個器皿、可用的人，謙卑順服的人。」

幹這行沒退休 想拍一些台灣作品

「我的人生上半場已經過了，上半場雜亂無章，進入到人生的下半場，我就試著從神那邊得到這樣的啟示，就像這個角色一樣，見人永遠是彎著腰卑躬屈膝，這麼想之後，從那天開始我就進入到一個甘之如飴的狀態，愈拍愈愉快，我把我自己丟掉，整個不一樣了，我是唯一代表台灣的演員，我得讓大家看到台灣演員是什麼樣的態度，不過度地去炫耀表現自己，恰如其分做一個綠葉。」

他說自己不預期會有什麼結果，一切的事情都不是他能預料，但千想萬想想不到這個角色被觀眾看到了，「有時候就把分內事做好不要有太多妄想、 欲望，愈單純的事情愈會被觀眾看到。」

65歲的李天柱近期接拍三立新戲「三隻小豬的逆襲」，他把演戲當成這一生唯一的職業，沒有倦怠，更從沒想到退休，「幹這行沒有退休，就是演到不能演那天為止」。他透露自己還有夢想，也常跟一些電視台主管聊，他還想拍一些真正屬於台灣的作品，他語重心長地說：「幹這行一定要有夢要有願景，築夢踏實，不管是主管單位或是媒體本身這些決策者，我們做任何事情，眼光要放在20年後，回頭看看我們是否對得起這行、尊敬這個行業而非消費它。」