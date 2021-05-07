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遭追繳退休金 關中、焦仁和勝訴免繳回

記者賴佩璇／台北7日電
考試院前院長關中 (本報資料照片)
考試院前院長關中 (本報資料照片)

考試院前院長關中、僑委會前委員長焦仁和因「黨職併公職」各遭銓敘部追繳數百萬元(台幣，下同)，兩人不服提告。台北高等行政法院認為，銓敘部發函送達兩人時已超過法定的一年期限，請求權時效消滅，昨分別判兩人勝訴，銓敘部須返還關中351萬餘元、焦仁和220萬餘元，兩案均可上訴。

立法院2017年7月3讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，規定一年內追討「黨職併公職」溢領退休金。被追繳的除關中、焦仁和等人外，還有前台中市長胡志強也提告。

依據「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」規定，將國民黨年資和救國團等社團年資併入退休年資，溢領退休金者，應自條例施行後一年內，返還在社團年資部分的退休金。

目前台北高等行政法院多起案件判決見解都指出，超過一年再追討，視為時效消滅，無須返還。

銓敘部認定，關中公務退休金包括他早年在「中華民國民眾服務社」十年一個月年資，溢領351萬9383元。焦仁和則是包括在「中華民國民眾服務社」三年三個月年資，溢領220萬9443元。

2018年5月11日發函通知兩人繳回溢領的退休金，同年5月17日始送達關中、5月21日送達焦仁和。

判決指出，社團年資處理條例是於2017年5月10日公布施行、同年月12日生效，且規定一年內追討，即銓敘部必須在2018年5月11日之前，以書面處分追繳，如逾期未行使，其公法上請求權便因時效消滅，不得再追繳。

由於送達給關中、焦仁和追繳公文的日子，都已超過法定期限，分別判決銓敘部敗訴，可上訴。

僑委會前委員長焦仁和 (本報資料照片)
僑委會前委員長焦仁和 (本報資料照片)

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