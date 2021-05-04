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NBA灰熊老闆砸5.7億買台北豪宅 專家：帶來不一樣邏輯

記者游智文／台北4日電
台北信義計畫區指標豪宅「琢白」。 (記者游智文／攝影)
台北信義計畫區指標豪宅「琢白」。 (記者游智文／攝影)

實價揭露，信義計畫區指標豪宅「琢白」，今年2月成交25樓戶，總價5.7億元(台幣，下同)，為今年總價最高豪宅。業界比對資料，傳出買家是NBA曼菲斯灰熊隊老闆佩拉（Robert Jacob Pera），資料顯示沒貸款，5.7億全額採現金交易。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，相比過去，近期台灣不乏有國際級買家轉進豪宅，除與台灣防疫表現佳，資產價值相較亞洲其他區域更親民等因素外，看好未來台灣經濟發展的業主也所在多有，這些海外實力買家的加入，也將為日後的市場帶來不一樣的邏輯。

佩拉今年44歲，他原本是蘋果工程師，後來創業，成立優比快科技公司致富，2012年，他正式買下NBA曼菲斯灰熊隊，當起球隊老闆，在今年4月的富比士排行榜當中，他擠入全球富豪第100名，身家高達183億美元，比鴻海集團創辦人郭台銘還富有。

琢白位於台北市信義路五段，由大陸建設延請紐約白派建築大師理查麥爾規畫設計，為台灣少見純白建築。個案基地1058坪，樓高31層，規畫每戶140~260坪。個案為200俱樂部，實價資料，最貴每坪成交到232萬，最低單價也近200萬元。

資料顯示，佩拉所買的25樓戶，含車位約288坪，總價5.7億。扣除車位30坪、1380萬元，每坪單價約215萬元，比去年12月出售的26樓，總價便宜1388萬，單價每坪便宜約5萬元。

琢白名人雲集，除了黃立成外，住戶還有陳怡蓉、新光金吳家第三代、香港娛樂大亨向華強等。最便宜一戶要2.8億，最多超過6億元。

台灣 NBA 紐約

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