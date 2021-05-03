詩與人都很絕 92歲管管辭世

（本報資料照片）

詩人管管5月1日辭世，享耆壽92歲。管管筆耕超過60年，身兼詩人、散文家、畫家、詩歌表演家、演員、電影 編劇等。九歌總編輯陳素芳形容他是「文壇無法忽略的一道風景」。文化部長李永得表示，管管活躍文壇多年，多才多藝，其辭世將帶給世人無限想念。

文訊雜誌總編輯封德屏表示，4月底一群詩人聚會，管管高聲朗誦新詩後，大家還大笑「這就是管管」，沒想到這是最後的聚會。她2日致電管管妻子、詩人黑芽，她語氣恍惚表示「他到了極樂世界」。

據了解，管管在4月30日在家跌倒送醫，5月1日下午辭世。5月1日也是管管摯友、詩人周夢蝶的七周年忌日。

管管本名管運龍，1929年生於青島，1949年隨國民政府來台，當年起即在「藍星」、「創世紀」等詩刊發表詩作，並與張默主編「水星詩刊」，作品包括「荒蕪之臉」、「管管詩選」、「燙一首詩送嘴，趁熱：管管百分百詩選」等，並曾應邀任愛荷華「國際作家工作坊」訪問作家。管管也從事繪畫與表演，多次辦理畫展 ，參與「超級市民」、「六朝怪談」、「策馬入林」、「小爸爸的天空」、「暗戀桃花源」等電影和舞台劇 演出，並以「六朝怪談」老和尚一角廣為人知。

詩人白靈曾形容管管有十絕：詩絕、人絕、髮絕、衣絕、裝扮絕、表情絕、說話絕、唱腔絕、肢體動作絕、畫陶畫詩更是一絕。管管說話爽朗卻往往一針見血，「他對兩岸詩壇的詩人而言，永遠是站在高處準備為大家醍醐灌頂的那一位。」

陳素芳說，管管的詩和人一樣深具特色。他的詩風格明顯，將家鄉話自然融於詩中；他也樂於參加文壇活動，每次出現都讓人眼睛一亮，「站在那裡就是一道風景」。