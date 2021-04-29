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紅火案大逆轉 辜仲諒纏訟15年判無罪

記者林孟潔／台北29日電
辜仲諒紅火案大事紀
辜仲諒紅火案大事紀

因中信金控有意併兆豐金控而引發的紅火案纏訟15年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判中信金控前副董事長辜仲諒9年徒刑，最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審昨大逆轉，改判辜無罪。高檢署指出，待收到判決書後再研議是否上訴。

昨天同樣被逆轉改判無罪的還包括時任中信金控財務長張明田、時任中信金控投資處副處長林祥曦。

辜仲諒透過律師表示，感謝法官還清白，也希望相關爭議不要再持續下去。至於辜仲諒因紅火案而被金管會要求解除在中信金的職務，如今法院判決大逆轉、是否可能讓辜仲諒重回中信金？金管會銀行局官員表示，尊重司法判決，其餘不予評論。

本案發生在扁政府時期，由於政府啟動二次金改，中信金控當時有意併購兆豐金。檢方發動偵辦時，辜仲諒人在海外，一度遭通緝，直到2008年返台面對官司，但卸下在中信金控的職務。

檢方起訴，辜仲諒與張、林等人共謀利用中信銀行向巴克萊銀行買進3億9000萬美元連結兆豐金股票結構債，再將結構債賣給妹婿陳俊哲安排的紅火公司；辜等人向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機贖回結構債，獲得3074萬餘美元差額利益，損害中信金控。

一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑；二審改判辜9年8月徒刑，併科新台幣1億5000萬元罰金。高院更一審認定辜犯金控法共同背信罪，改判3年6月徒刑，最高法院二度撤銷發回更審。

高院更二審則完全推翻過往有罪認定，以財產損害是構成背信罪基本因素，相關事證雖可證明辜仲諒、張明田、林祥曦等人將結構債出售給紅火公司，違反內控規範及法令規定的違背任務行為。但紅火公司、中信銀行、中信金控屬不同法人，紅火贖回結構債獲利，不能認定獲利應歸屬於中信銀或中信金控所有。

合議庭認為，無論辜等人決定持有、贖回或出售結構債給第三人，中信銀行都無法賺取差額利益。此外，辜仲諒等人被控相對委託、操縱股價部分已無罪確定，更難證明三人有替自己或紅火公司不法利益意圖。

辜間接操控兆豐金控股價部分，高院認為，中信金控基於轉投資正當理由，大量買進兆豐金控股票而影響股價，其中沒有非常態交易，價格也是市場供需所形成，難認他有圖謀不法利益或誤導大眾犯意。

中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟15年，台灣高等法院更二審28日逆轉改判辜...
中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟15年，台灣高等法院更二審28日逆轉改判辜無罪。(本報資料照片)

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