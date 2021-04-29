我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

蔡英文認養退役犬挨批特權 動保團體：扁馬都養流浪犬

台灣新聞組╱台北29日電
蔡英文(前)認養搶手的退役搜救犬「樂樂」，在野黨質疑是特權。圖為蔡總統2018年出席「國家防災日」活動，抱著「樂樂」合影。(本報資料照片)
蔡英文(前)認養搶手的退役搜救犬「樂樂」，在野黨質疑是特權。圖為蔡總統2018年出席「國家防災日」活動，抱著「樂樂」合影。(本報資料照片)

蔡英文總統認養搶手的退役搜救犬「樂樂」，被質疑有特權。動保團體呼籲，前總統馬英九認養的「馬小九」、陳水扁認養的「勇哥」都是流浪犬，蔡總統認養的四隻狗都是退役工作犬，若要帶頭示範，應推廣認養流浪犬。

國民黨立委魯明哲檢視內政部消防署官網發現，去年底樂樂屆退，並未公告徵求認養。原來，消防署去年底悄悄修改內規，新增「對推廣搜救犬形象有助益之人士」為優先申請領養對象之一，且不需公告。他質疑，對照樂樂被認養的時間點，有為蔡總統「開綠燈」量身打造「樂樂條款」之嫌。

退役搜救犬十分搶手，消防署歷來多次公告認養都引起廣泛回響；去年公告5隻退役搜救犬認養，總計105件申請，競爭激烈。

「樂樂」退役，落腳總統官邸，總統府發言人張惇涵說，「樂樂」是依照程序領養。不過，魯明哲搜尋消防署官網發現，去年11月底到今年2月都查無認養公告，原來消防署去年12月29日改規定，將原本「馴犬員優先」，改為「本隊具領犬人身分人員」、「本署人員」和「對推廣搜救犬形象有助益之人士」同列「優先申請領養者」，且明定優先認養者無人申請，才需要公告。

魯明哲質疑，「樂樂」去年底退役，消防署四年半都沒改規定，卻忽然在去年底改了，等於幫蔡總統「開綠燈」，一般民眾根本無從得知認養訊息，若真是如此，就是特權領養，雖不太可能是由總統府下令，至少也是「消防署要拍總統的馬屁」。

無論是導盲犬或者搜救犬，退役後都不乏人收養，一位基層搜救犬領訓人員直言「更改規定並不是很適當」，各縣市規定未必相同，但大前提都是以「對退役搜救犬最好」為第一優先，大多會把領犬員列為最優先，因為他們朝夕相處，是最適合的領養人。

而馬英九、陳水扁認養的都是流浪犬，陳水扁的「勇哥」是純種台灣土狗，當初隨陳水扁進總統官邸，但陳水扁卸任離開官邸後，勇哥卻被送到台南鄉下朋友家，過世後半年，陳水扁才知道。至於馬英九，是在台北市長任內領養流浪狗「馬小九」，後來隨馬英九進入總統官邸，未及馬英九卸任，就已過世。

由於收養「樂樂」引發話題，蔡英文昨晚在臉書上指出，她是總統，最忌諱濫用權力。她不會生氣外界質疑她領養退役搜救犬或沒有帶頭領養流浪犬，因為她必須被監督。但是也請大家明白，領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊。

蔡英文總統新收養的退役搜救犬樂樂引發話題。(取材自臉書)
蔡英文總統新收養的退役搜救犬樂樂引發話題。(取材自臉書)

陳水扁 馬英九 蔡英文

上一則

升級F-16V 台飛官將首度駕機飛美 軍方：無所悉不評論

下一則

新黨共諜案 王炳忠等5人全無罪 北檢將上訴

延伸閱讀

收養退役搜救犬樂樂引發話題 蔡英文向毛小孩說抱歉

收養退役搜救犬樂樂引發話題 蔡英文向毛小孩說抱歉
國務費除罪法部不表態 藍斥遇扁案就智障

國務費除罪法部不表態 藍斥遇扁案就智障
新聞評論／國務機要費除罪 民進黨為扁量身「洗白」

新聞評論／國務機要費除罪 民進黨為扁量身「洗白」
扁嫂吳淑珍露臉氣色佳 蹺腳難掩霸氣

扁嫂吳淑珍露臉氣色佳 蹺腳難掩霸氣

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49
台灣局勢日前成為美日首腦會談中的主要議題，圖為美國總統拜登16日跟日相菅義偉會談畫面。美聯社

台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用

2021-04-25 09:01
台灣水庫面臨缺水危機，日月潭露出潭底，許多民眾到潭底拍照紀念。記者許正宏／攝影

圖輯／台灣鬧乾旱 民眾搶拍日月潭奇景

2021-04-23 18:48
美國國會跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，台陸委會22日對此表達感謝。記者林汪靜／攝影

美提法案釐清聯大2758號決議 台：中共錯誤引用

2021-04-22 12:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝