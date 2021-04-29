蔡英文認養退役犬挨批特權 動保團體：扁馬都養流浪犬

蔡英文(前)認養搶手的退役搜救犬「樂樂」，在野黨質疑是特權。圖為蔡總統2018年出席「國家防災日」活動，抱著「樂樂」合影。(本報資料照片)

蔡英文 總統認養搶手的退役搜救犬「樂樂」，被質疑有特權。動保團體呼籲，前總統馬英九 認養的「馬小九」、陳水扁 認養的「勇哥」都是流浪犬，蔡總統認養的四隻狗都是退役工作犬，若要帶頭示範，應推廣認養流浪犬。

國民黨立委魯明哲檢視內政部消防署官網發現，去年底樂樂屆退，並未公告徵求認養。原來，消防署去年底悄悄修改內規，新增「對推廣搜救犬形象有助益之人士」為優先申請領養對象之一，且不需公告。他質疑，對照樂樂被認養的時間點，有為蔡總統「開綠燈」量身打造「樂樂條款」之嫌。

退役搜救犬十分搶手，消防署歷來多次公告認養都引起廣泛回響；去年公告5隻退役搜救犬認養，總計105件申請，競爭激烈。

「樂樂」退役，落腳總統官邸，總統府發言人張惇涵說，「樂樂」是依照程序領養。不過，魯明哲搜尋消防署官網發現，去年11月底到今年2月都查無認養公告，原來消防署去年12月29日改規定，將原本「馴犬員優先」，改為「本隊具領犬人身分人員」、「本署人員」和「對推廣搜救犬形象有助益之人士」同列「優先申請領養者」，且明定優先認養者無人申請，才需要公告。

魯明哲質疑，「樂樂」去年底退役，消防署四年半都沒改規定，卻忽然在去年底改了，等於幫蔡總統「開綠燈」，一般民眾根本無從得知認養訊息，若真是如此，就是特權領養，雖不太可能是由總統府下令，至少也是「消防署要拍總統的馬屁」。

無論是導盲犬或者搜救犬，退役後都不乏人收養，一位基層搜救犬領訓人員直言「更改規定並不是很適當」，各縣市規定未必相同，但大前提都是以「對退役搜救犬最好」為第一優先，大多會把領犬員列為最優先，因為他們朝夕相處，是最適合的領養人。

而馬英九、陳水扁認養的都是流浪犬，陳水扁的「勇哥」是純種台灣土狗，當初隨陳水扁進總統官邸，但陳水扁卸任離開官邸後，勇哥卻被送到台南鄉下朋友家，過世後半年，陳水扁才知道。至於馬英九，是在台北市長任內領養流浪狗「馬小九」，後來隨馬英九進入總統官邸，未及馬英九卸任，就已過世。

由於收養「樂樂」引發話題，蔡英文昨晚在臉書上指出，她是總統，最忌諱濫用權力。她不會生氣外界質疑她領養退役搜救犬或沒有帶頭領養流浪犬，因為她必須被監督。但是也請大家明白，領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊。