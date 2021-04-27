胡佛檔案館林孝庭揭密！經國日記消失百頁 藏章亞若之謎

4月27日是前總統蔣經國冥誕，胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭出版新作「蔣經國的台灣時代」，解讀小蔣日記消失的百頁之謎。(本報資料照片)

去年2月，前總統蔣經國 私人日記於美國 史丹福大學胡佛檔案館正式對外公開。今天是蔣經國冥誕，「蔣經國紀念圖書館」也將於5月底開幕；胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭新作「蔣經國的台灣 時代」選在今日出版，他不僅帶領讀者透過日記一窺小蔣總統的內心世界，也揭開當年不為人知的兩岸祕辛，並針對與章亞若有關的百頁日記失蹤之謎提出解讀，分析小蔣總統和父親蔣介石、繼母宋美齡間的關係。

蔣經國日記從1937年寫到1979年。林孝庭接受本報系專訪時表示，蔣介石受明代大儒王陽明影響，不僅自己每天寫日記，也希望部屬和兒子寫日記。蔣經國1937年從蘇俄返回中國後，在父親要求下每天寫日記，每年年終再將日記交給父親過目。

長達42年的日記中，林孝庭發現，1941、1942年日記中，約近100頁不見蹤影。如果把這些日子與蔣經國當時的行蹤加以比對，會發現其中不少日記，應當是章亞若前去桂林待產後，蔣經國幾次前往桂林的紀錄。包括1942年2月，在抗戰時期交通極度不便的情況之下，蔣經國隻身從贛南前去桂林過農曆新年。林孝庭認為，這些消失的日記內容應當皆與章亞若有關。

1942年春天，蔣經國在未被撕毀的日記裡以「慧雲」稱呼章亞若，坦言「感情之力量大矣」，一到沒有上班的星期假日「即自覺精神無寄託之處，心甚不定」，自認他愛章亞若「出於至誠，發於內心」，卻因大環境因素對不起她，「不知其能諒我之苦心乎？」接獲孝嚴、孝慈誕生消息的當天，蔣經國在日記裡寫下「心中喜極」四字。

日記撒謊 否認孝嚴孝慈庶出

蔣經國卻在1954年於日記補述，否認孝嚴、孝慈為其庶出，而是已故摯友王繼春與章亞若所生，在日記中撒謊。

林孝庭表示，他不便猜測這些日記是否由蔣經國本人或者其後人所撕毀，以及撕毀的動機，但從人性角度判斷，1950年代蔣經國躋身國民黨權力接班之林，其所作所為都無法不考量父親對他的觀感，且蔣介石每年都會閱讀他的日記。不論老蔣是否知悉他過去這段婚外情，在政敵環伺、權力競逐激烈的此一關鍵時刻，他或許認定有必要撒一個謊，透過日記的表述，讓父親理解他對此段過往的態度。