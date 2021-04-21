曾見鄧小平、無償捐史料 國父孫女孫穗華96歲加州辭世

出席活動的孫中山孫女孫穗瑛（左）、孫穗華（右）。(本報資料照片)

國父孫中山的孫女、孫科次女孫穗華，於美國 時間4月16日在美國加州 逝世，享耆壽96歲。

廣州日報昨引述廣東省中山市僑務局表示，作為目前海內外孫中山直系親屬中輩分最高、最受尊敬的長輩，孫穗華的去世，令人倍感悲痛。

本報系聯合報報導，孫穗華1925年出生於上海，1943年前往美國，畢業於美國史密斯學院，後與美國麻省理工學院機械工程碩士、雲南籍旅美學者張家恭結婚，兩人育有一名兒子張孔穎，兩名女兒張樂文與張樂真。

根據維基百科，孫穗華的生母是孫科元配夫人陳淑英，有二兄孫治平與孫治強，一姊孫穗瑛，以及兩名同父異母妹妹孫穗芳、孫穗芬。

澎湃新聞報導，中國 大陸改革開放後，孫穗華與姊姊孫穗瑛曾多次應邀回大陸參加紀念辛亥革命、孫中山和宋慶齡誕辰等重大紀念活動，得到鄧小平等黨和國家領導人的親切接見。她並多次回南朗翠亨探親謁祖，捐款支持「中山紀念中學建設基金會」，還無償向孫中山故居紀念館和中山市博物館捐贈家藏文物史料共計千餘件。

孫穗華姊妹曾於2016年獲得中山市政府授予的「榮譽市民」稱號，並於2018年被中國文物保護基金會評選為第10屆「薪火相傳—文化遺產築夢者傑出個人」。