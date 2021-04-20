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王國材扛台鐵重擔 自嘲天天唱「囚鳥」

台灣新聞組╱21日電
新卸任交通部長20日交接。卸任部長林佳龍在離開交通部前，給新任部長王國材（右）一個深深的擁抱。(記者余承翰／攝影)
新卸任交通部長20日交接。卸任部長林佳龍在離開交通部前，給新任部長王國材（右）一個深深的擁抱。(記者余承翰／攝影)

新任交通部長的王國材昨一上任就向交通部各單位強調有「八點」要拜託，首要任務就是「落實台鐵改革，確保行車安全」，他也向台鐵工會喊話，強調台鐵改革一定是乘客、台鐵、員工三贏，員工不會在改革中少了一點點福利或是應有待遇，總統蔡英文、院長蘇貞昌也都有這樣宣示。

交通部昨舉行部長交接典禮，卸任部長林佳龍以「你是我的兄弟」歌詞送上祝福；王國材則笑說自己責任愈來愈大，之前華航罷工，七天煎熬讓他想要唱「囚鳥」，自嘲「從現在開始，我可能每天都要唱囚鳥」。

王國材也在致詞時拋出八項願景，包括台鐵改革、完成便捷交通運輸網、如期完成桃機建設、推動港務建設、偏鄉花東離島建設、加強智慧運輸、觀光業轉型、提升事故安全網等，盼交通部各單位協助。

懸缺逾三個月的台鐵局長人事終於定案，行政院昨晚核定由台鐵局副局長杜微升任。基層列車長出身的杜微在台鐵逾卅年，工會肯定非空降才有辦法趕快提升安全；鐵道學界認為，體制內的人開創能力恐不足，沒辦法讓民眾有所期待。

行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌昨下午約見交通部長王國材，王建議由現任台鐵副局長杜微接任台鐵局長，蘇揆也表示同意，確定這項人事。

據悉，張政源退休前，行政院長蘇貞昌就曾和前交長林佳龍「討論」過杜微，但遲未定案。前年普悠瑪翻覆時，杜微則因第一時間將肇事責任全推給司機員，備詢時也搞不清楚狀況，被時任立委黃國昌砲轟。鐵道界人士說，杜微屬鷹派，做事硬幹型，未來要如何與工務、機務等單位合作，如何跟工會融洽相處，考驗他的柔軟度，否則就會步上也是運務出身、因普悠瑪翻車下台的的前局長鹿潔身後塵。

台鐵 觀光 退休

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