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新聞眼／老台鐵杜微升局長 能甩醬缸文化？

 記者 楊竣傑
杜微升任台鐵局長。(本報系資料照片)
杜微升任台鐵局長。(本報系資料照片)

行政院核定台鐵局長由副局長杜微內升，杜微是老台鐵人，雖然熟悉台鐵文化，帶領台鐵脫胎換骨，恐怕不是他說了算，政院與交通部得傾全力相挺，才能成功改革。更重要的是，杜微也來自台鐵的醬缸文化，真能大破大立嗎？

台鐵局長懸缺超過三個月，一場太魯閣列車意外，更撞出了台鐵的千瘡百孔，使得台鐵改革成為外界關注焦點。六十二歲的杜微是成功大學交通管理科學系學士、台灣大學政治學系碩士，一九八八年以鐵路特考高員級運輸營業考進台鐵局，曾擔任台鐵運物處科長、台北運務段段長、運務處副處長、處長，二○一八年升任台鐵局副局長，在台鐵資歷已超過卅三年。

杜微雖在台鐵資歷完整，但也是浸泡在台鐵「醬缸文化」中，他更負責運務、附業事業、客服、防護團，及此次太魯閣事件後，台鐵最被詬病的「營運安全」及「勞安」。因此，台鐵得大刀闊斧改革項目，本就是杜微督導的領域，他升任局長後，換了位置就能換了腦袋嗎？

杜微長期研究軍事國防，但台鐵運、工、機、電長期各行其是，他能將國防強調ＳＯＰ的概念，用於台鐵嗎？若要以「軍事化」管理，就要有強而有力的決心，杜微得拿出如此精神，才能大刀闊斧改革。

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