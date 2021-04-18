台積2掌門劉德音、魏哲家去年年薪逾4億 較前年大增44%

台積電董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）去年年薪成長四成四，達到4.22億元台幣，較前年增加1.29億元。（本報資料照片）

「護國神積」台積電 去年營運再創新高，兩大掌門人、台積電董事長劉德音與總裁魏哲家薪水也跟著水漲船高，根據台積電年報資料顯示，劉德音與魏哲家去年年薪分別達4.22億元（台幣，下同，約1490萬美元），較前年增加1.29億元，大幅加薪成長44%。

台積電營收 連續11年締造歷史新高的紀錄，以新台幣計算，台積電去年營收1兆3392億5500萬元，年增25.2%，稅後淨利為5178億9000萬元，每股盈餘（EPS）為19.97元。

劉德音、魏哲家在致股東報告書上指出，展望未來，或許總體經濟不確定性將持續存在，但台積仍將持續增強基本面，進一步擴大技術差異化。

台積電去年營收、獲利寫下亮眼成績，高階主管年薪也跟著翻揚，根據台積電年報顯示，劉德音與魏哲家去年年薪再度相同，分別達4.22億元，薪情隨著業績同步創新高。

台積電創辦人張忠謀退休 後，特別安排雙首長制接班，由劉德音與魏哲家平行領導，張忠謀曾分析兩人特質不同，劉德音思慮周詳，魏哲家決策快，兩人互補，劉德音代表台積電對外與政府溝通，魏哲家負責客戶。

除兩大掌門人之外，其他高階主管薪水一併跟漲，包括歐亞業務資深副總經理何麗梅、營運資深副總經理秦永沛、研究發展資深副總經理米玉傑和資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤，與研究發展資深副總羅唯仁同列1億元以上酬金級距。

至於財務副總經理暨財務長黃仁昭、企業規劃組織資深副總經理王建光、歐亞業務資深副總經理侯永清、業務開發資深副總經理張曉強與法務副總經理暨法務長方淑華等人酬金則為5000萬至1億元級距。

對照台積電的高薪陣容，大陸半導體廠中芯國際由於副董事長蔣尚義、聯合首席執行官（CEO）梁孟松都曾在台積電任職，外界也關心轉戰中芯的「薪情」。根據中芯日前公布的年度財報顯示，梁孟松去年的薪水高達153萬美元（約台幣4331萬），為中芯薪水最高的員工，不僅比前年加薪4倍半，還有股票價值折合台幣6500萬，再送億元豪宅「宿舍」。

至於蔣尚義在2021年出任中芯國際副董事長時，梁孟松曾因不滿薪資一度遞出辭呈，也引發外界好奇，根據中芯財報顯示，中芯係以現金酬金67萬美元加上年度激勵獎金，聘用蔣尚義。