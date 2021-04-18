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扁嫂吳淑珍露臉氣色佳 蹺腳難掩霸氣

記者王慧瑛、蔡孟妤／高雄18日電
高雄市議員陳致中從兒子的視角，為母親在住家一隅、一幅原住民主題畫前拍張照，陳致中寫到「周末來台南探親一起吃午餐，媽媽穿桃紅色顯得氣色不錯」。（取材自陳致中臉書）
高雄市議員陳致中從兒子的視角，為母親在住家一隅、一幅原住民主題畫前拍張照，陳致中寫到「周末來台南探親一起吃午餐，媽媽穿桃紅色顯得氣色不錯」。（取材自陳致中臉書）

前總統陳水扁夫婦與女兒陳幸妤住台南同一處社區但不同樓層，彼此相互照應，扁子、高雄市議員陳致中偶會到台南團聚，三代同堂共餐享受天倫樂。陳致中昨天在臉書po出母親吳淑珍照片，寫到「媽媽穿桃紅色顯得氣色不錯」，網友留言稱讚「變年輕了」。

陳水扁、吳淑珍夫婦去年7月從高雄鼓山區搬到台南東區，出發點是想多陪伴住台南的扁媽陳李慎，阿扁固定在高雄某醫學中心就醫，高雄、台南兩地跑。今年1月間，陳李慎病逝，享年94歲，但阿扁夫婦仍繼續住台南。

昔日第一家庭動態依舊被關注，陳水扁保外就醫仍持續透過臉書、Line群組等管道發聲，今年初多了廣播節目主持人身分，每周日在「微微笑全國廣播網」主持節目，談勵志人生故事。阿扁另一半吳淑珍鮮少露臉，陳致中去年7月在臉書分享為母親慶祝70歲生日畫面，當時阿扁總統、陳致中胞姊陳幸妤也同框享受幸福時光。

陳致中曾提到，母親坐輪椅35年，行動不便，飽受病痛煎熬，卻相當堅強，對母親有道不盡的感恩與疼惜。陳致中與母親感情深厚，昨天回台南陪家人一起午餐，陳致中從兒子的視角，為母親在住家一隅、一幅原住民主題畫前拍張照，陳致中寫到「周末來台南探親一起吃午餐，媽媽穿桃紅色顯得氣色不錯」，畫面中吳淑珍蹺起右腳，身形雖瘦但精神不錯，還有幾分霸氣。

去年7月，扁子、高雄市議員陳致中在臉書發文分享家人為母親吳淑珍慶生畫面，前總統陳...
去年7月，扁子、高雄市議員陳致中在臉書發文分享家人為母親吳淑珍慶生畫面，前總統陳水扁、陳致中胞姊陳幸妤也同框留影。（取材自陳致中臉書）

陳水扁 臉書

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