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藝人王靜瑩前夫陳威陶 涉港台吸金7億遭約談

記者張宏業／台北16日電
南港輪胎前大股東、藝人王靜瑩前夫陳威陶被控吸金超過新台幣7億元。（本報資料照片）
南港輪胎前大股東、藝人王靜瑩前夫陳威陶被控吸金超過新台幣7億元。（本報資料照片）

南港輪胎前大股東、藝人王靜瑩前夫的陳威陶，被控成立境外SPG（超級金礦控股集團）公司，以緬甸金礦投資為號召，以召開說明會、旅遊招待等方式吸金超過7億元（新台幣，下同，約2469萬美元），涉嫌違反銀行法；調查局北機站15日兵分21路，拘提、約談19人到案，深夜依違反銀行法移送台北地檢署偵訊。

據了解，全案共21人列被告，主要犯嫌包括陳威陶、林尚毅、曾焱芳、李雲鶴四人；北機站搜索時，扣押陳威陶手機過濾鑑識，發現內存對話、通聯有諸多可疑之處，有共犯尚未到案，不排除第二波偵辦行動。

據調查，陳威陶2018年成立SPG公司，明知投資的緬甸金礦無法產製大量黃金，下轄各團隊卻以召開說明會、旅遊招待等方式募資，向投資人吸金，約定或給付與本金顯不相當高額紅利，吸金逾7億元。

調查顯示，陳威陶聲稱自己在緬甸擁有礦場，明知礦場無法產製大量黃金，卻向投資人騙稱，該礦區含金量豐富，投資報酬率高達20%，不少被害人信以為真，砸錢投資才驚覺是場騙局，受害者遍及港、台兩地。

調查指出，陳威陶疑將詐來的資金透過虛擬帳戶，匯給自己妻子與親友，投資人拿到首期紅利後就無下文，陸續報案；檢調搜索時，鎖定SPG相關帳冊、帳戶存摺、單據、資金往來紀錄予以扣押，帶回比對追查金流。

陳威陶與王靜瑩結婚一年就鬧家暴，兩人離婚逾十年，當年兩人打離婚訴訟時，王不滿陳仍住在她名下房子，提告求償，最高法院判陳須返還房屋，並償還王的借款145萬元。陳的父親陳光男也曾涉炒作自家股票被調查，一審判決無罪。

投資 緬甸 家暴

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