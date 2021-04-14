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倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

台灣新聞組／台北14日電
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

曾榮獲衛福部資深典範醫師獎，並被媒體選為百大名醫的衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，驚爆與同院研究倫理委員會委員、義守大學護理系女教授許玫琪大搞不倫，女方不僅多次在男方租屋處留宿、在火車上相擁而眠，甚至在公開群組中稱男方為「寶貝」。副院長被妻子抓包後，竟惱羞成怒，打官司逼結縭23年的妻子離婚。

鏡周刊報導，歐陽文貞與吳姓妻子育有一子一女，兩人都在嘉南療養院服務，吳女當年一路支持丈夫取得公共衛生學博士學位，夫妻倆也是同事眼中的神仙眷侶。

去年3月，吳女無意間看到歐陽文貞頸部有「草莓印」，她好奇詢問，丈夫僅淡淡回應：「我自己抓的。」吳上網搜尋，發現丈夫的草莓印與吻痕如出一轍，於是再次詢問丈夫，卻得到：「上天的安排、緣分盡了、想一個人自由自在…」等希望離婚的回答。吳女聽完十分震驚，對丈夫說：「小孩都大了，我們現在不是應該互相扶持嗎？」但丈夫已鐵了心，毫不動搖。

據報導，不久，一名友人告訴吳女，曾在自家社區看到歐陽文貞與其他女子在一起，吳女當時雖然向友人表示「他可能是去找親戚。」但心中已經起疑。

之後，又有朋友在往東部的火車巧遇歐陽文貞與一名女子，兩人還在座位上相擁而眠，朋友立即拍下照片傳給吳女。雖然照片中的男女都戴著口罩，但吳女一眼就認出男主角是自己的丈夫，女主角則是義守大學護理系教授許玫琪，她同時也是嘉南療養院研究倫理委員會委員。

因丈夫提出離婚訴訟，身為被告的吳女便以照片當證據，請求法院調閱丈夫所住社區的電梯監視器影像，結果發現許玫琪一個月內七次前往，且每次都留宿過夜，忍無可忍的吳女憤而控告許玫琪侵害配偶權。

許玫琪是義守大學護理系女教授。（取材自義守大學官網）
許玫琪是義守大學護理系女教授。（取材自義守大學官網）

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