電子大亨婚外情曝光 妻移轉財產被判返還

電子大亨張永豐指控妻子轉走大批房產，提告請求返還股票，一審敗訴。張上訴，台灣高等法院改判張妻和兒子須移轉和返還吉鴻、新世鑫、頎鴻公司股權共50萬股。（記者王宏舜／攝影）

電子大亨張永豐與妻子創業，他多年前心臟病 突發，保住性命但外遇曝光。張指控妻子怕私生女瓜分遺產，轉走大批房產，提告請求返還股票，一審敗訴。張上訴，台灣 高等法院認為張有自主意識及完全行動能力，改判張妻和兒子須移轉和返還吉鴻、新世鑫、頎鴻公司股權共50萬股。

吉鴻電子成立於1980年，是紙鈔防偽辨識系統研發製造商，也跨足遊戲、娛樂機產業，目前的代表人是張妻張王明香；張曾是大直莎多堡奇幻旅館地主。

張永豐表示，和妻子生有一對子女，婚後創立吉陽電子、吉鴻、新世鑫、頎鴻等公司，也持有吉鴻、新世鑫、頎鴻三公司大部份股權。張說，因業務常不在國內，將三家公司的營運交給妻子打理，印章也給她保管，但沒有授權妻子處分財產。

張說，2012年要出國，擔心身體健康，因此簽署授權辦理印鑑證明的兩紙授權書、標的內容為空白的三張股份轉讓讓渡書，萬一有狀況可方便妻子處理，沒想到妻子從當年3月起把他名下的所有股份和不動產登記到她名下。

張王明香辯應先舉證她盜用印章，況且丈夫早有計畫把財產移給母子，是因她提出妨害家庭刑事告訴，丈夫才提起多件訴訟。

高等法院認為這些股份讓渡書是打字印製，張永豐除在當事人欄、立書人欄簽名外，像是讓渡對象、讓渡標的是何公司、何股數，讓渡日期為何時都沒記載，難認有贈與或出賣股份意思。

高院 指張有巨額財產，不可能以承諾日後將全部財產都任由妻子處置交換「短期出國」。