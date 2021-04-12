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女議員穿國旗內衣登玉山 50歲生日零下五度的美麗

記者林宛諭／彰化12日電
彰化縣議員劉惠娟登上台灣最高峰玉山過50歲生日，特別的是她站在零下五度的玉山主峰，穿著性感國旗內衣秀出自信好身材，讓大家讚聲連連，直呼很驚豔。(取材自劉惠娟臉書)
彰化縣議員劉惠娟登上台灣最高峰玉山過50歲生日，特別的是她站在零下五度的玉山主峰，穿著性感國旗內衣秀出自信好身材，讓大家讚聲連連，直呼很驚豔。(取材自劉惠娟臉書)

你會選擇過怎樣的50歲生日？彰化縣議員劉惠娟登上台灣最高峰玉山過50歲生日，特別的是她站在零下五度的玉山主峰，穿著性感國旗內衣秀出自信好身材，讓大家讚聲連連，直呼很驚豔。

「我要趁著身材還沒走樣時，展現熟女的自信啦」劉惠娟昨晚po出國旗小可愛內衣照後，接受記者電訪時說，其實是突然想到自己竟已走過半世紀了，最近對50歲這個數字有點說不出口，才想給自己一個不一樣的生日禮物。

她是3月8日生日，原本要排生日時爬玉山，卻一直排不到時間，直到4月7、8日才去登玉山，為了這次登山，還自我訓練了3個月，先從八卦山脈的各登山步道走起，成功登上玉山主峰3952公尺，也在零下五度的玉山拍下這組不一樣的照片。

前兩天她先po了登玉山的一般照，寫著「超過500個讚10次分享來張不一樣的照片」，結果這組登山照獲800個讚，她昨晚po了穿著國旗內衣、露肚臍的性感照，透露出健康陽光和自信。

劉惠娟在臉書寫著：

給自己最美麗、最美好、最有紀念意義的50歲生日禮物！

在時空的隧道裡，人生只是一瞬間，50年的光陰，半個世紀的年輪，因為一點衝動、一點巧合，所以再訪台灣之最「玉山」！人生是一場無止盡的闖關遊戲，在不同階段遇見了不同的挑戰，感謝所有出現在我生命中的貴人！

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