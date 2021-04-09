TBC交易案 金管會查蔡明忠海外金流

富邦集團董事長蔡明忠。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）年初就富邦集團董事長蔡明忠是否投資 第3大有線電視集團TBC台灣 寬頻的股權，啟動行政調查，金管會主委黃天牧8日在立法院財委會後受訪證實，已經開始進行海外金流調查，會根據NCC移給金管會內容查核。

黃天牧說，NCC希望金管會配合調查金流的部分，尤其全案涉及國外資金，由於國外也涉及其他監理機關合作問題，目前在調查過程中不方便講太多。

金管會協助NCC調查富邦集團董事長蔡明忠，主要是富邦集團旗下全國市占第一的有線電視多系統商凱擘，遭前立委黃國昌檢舉過大到涉及壟斷，又與近期有線電視TBC案投資疑雲有關。

2020年2月提出申請的TBC有線電視集團交易案，涉及2017年鴻海集團呂芳銘以新加坡 Dynami Vision併購TBC上層基金的管理公司股權時與蔡明忠的借貸關係的界定。

NCC曾請當事人TBC大股東、亞太電信董事長呂芳銘，及蔡明忠到會陳述意見。呂芳銘到會說明時，坦承私底下曾向蔡明忠借錢，金額不到1千萬美元，而蔡明忠到NCC說明時也說，與呂芳銘就是單純的借款關係，且是在2017年TBC交易完成後，呂才因資金需求借款，並未涉及TBC股權與投資。

外界質疑蔡明忠的凱擘涉及以借貸方式增加實質影響力，可能觸及了有線電視系統業者1/3市占率的上限，但2017年郭呂交易當時NCC未察覺此案。