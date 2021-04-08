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旺中集團蔡衍明家族2億美元掃貨星國豪宅 整幢20戶全包

編譯葉亭均／綜合8日電
旺中集團董事長蔡衍明。(本報系資料照片)
旺中集團董事長蔡衍明。(本報系資料照片)

彭博資訊引述新加坡商業時報報導，旺中集團董事長蔡衍明家族在新加坡精華地段烏節路住宅區，一口氣買下一整個豪宅建案的全部20戶，耗資2.93億星元（約2.18億美元，62億台幣）。

這檔頂級豪宅建案名為伊甸園（EDEN），位於新加坡德雷葛園2號，只需數分鐘便可步行至烏節路。該建築為太古地產集團推出，由英國鬼才建築師赫茲維克（Thomas Heatherwick）設計，整棟建築僅20戶，等於是蔡衍明家族「全包下」了，換算下來，一戶均價台幣3.1億元。

商業時報報導指出，蔡衍明買下其中一戶，蔡衍明之子、擁有新加坡永久居留權的蔡紹中則買下剩餘19戶。這筆交易預定今年5月26日完成。

報導指出，蔡衍明家族買下這20戶的平均單價為每平方英尺4827星元(約3627美元，10.4萬台幣)。換算後，相當於每坪單價17.17萬星元（約13萬美元，365萬台幣）。

在新加坡商業時報披露伊甸園建案的買家是蔡衍明家族之前，太古地產已在3月下旬釋出公告，公布以2.93億星元脫售這檔建案的全部20戶，而這是建商給出20%折扣之後的成交價。

當時，網路論壇就以「外國土豪買家」、「中國神祕富豪」來形容這方買家一口氣豪買伊甸園建案整棟樓。有人估計，買方光是額外須繳給新加坡政府的印花稅，就高達6000萬星元（台幣12.7億元）。

這棟豪宅在2019年就已建成，但開盤以來一直沒人買，原因就是價格太貴，就算蔡衍明家族這回以20%折扣價買入，平均成交單價也比鄰近豪宅貴上一倍有餘。

根據EDEN建商太古地產所設的官網，EDEN獨門獨戶，擁有私人電梯，每戶有4房和5個陽台，號稱每戶都享有270度的景觀視野；獨具匠心的垂直園林貫穿各層，專屬空中花園種有熱帶植物，除了享受綠意，也保有隱私

新加坡 中國 隱私

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